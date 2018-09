Za še več pametnih storitev

5.9.2018 | 13:40

Sporazum so v torek podpisali (z leve) Igor Bohorč, Gregor Macedoni in Gregor Potočar. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni, direktor strateške poslovne enote Poslovni trg v Telekomu Slovenije mag. Igor Bohorč in Gregor Potočar, vodja regije JV Evropa v podjetju SAP, so včeraj na rotovžu podpisali triletni sporazum o sodelovanju v sistemu pametno mesto (Smart City). Gre za referenčno postavitev pametnega mesta, ki predstavlja naslednjo fazo razvoja mest v okviru rešitev, ki jih omogoča internet.

»Danes sklepamo sporazum, s katerim opredeljujemo prva štiri oziroma pet področij. Prvo je zelo aktualno, gre za merjenje kakovosti zraka. Vemo, da ima v Novem mestu merilno postajo Agencija za okolje, a podatke dobimo s 24-urnim zamikom in vezani so na to eno lokacijo oz. merilno mesto. Sedaj pa zastavljamo sistem, ki bo tudi geografsko širše zajemal podatke in bodo ti bolj ažurni,« je povedal župan in nadaljeval, da so med zastavljena področja uvrstili še krmiljenje javne razsvetljave, kar bo omogočilo tudi prihranke na tem področju, pa sistem javnih parkirišč in tehnološko rešitev za popis porabe vodnih energentov. Vse omenjeno bodo navezali na t.i. mestno kartico, sistem pa bo med drugim omogočal tudi merjenje zadovoljstva občanov in občank, kar naj bi v nadaljevanju vplivalo na odločitve mestne uprave pri določanju investicijskih prioritet.

»Stvari smo zastavili tako, da bo prvi efekt viden v dveh mesecih ali dveh in pol, ko bodo Novomeščani že lahko uporabljali prvo od teh rešitev,« je povedal Bohorč iz Telekoma in orisal primer parkiranja: »Cilj je, da, ko bo zadeva v polni funkcionalnosti, boste lahko preko našega sistema parkiranje ne le plačali in po potrebi na primer podaljšali parkirnino, ampak v naprej tudi preverili, kje je sploh prosto parkirno mesto.«

Podrobneje v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Mirjana Martinović