Krkaši bodo v superpokalu skušali presenetiti favorizirane Celjane

5.9.2018 | 10:05

Rokometaši Krke so zadovoljni s potekom priprav pred začetkom sezone. Slika je s pripravljalnega turnirja v Novem mestu, kjer so Novomeščani osvojili drugo mesto. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trener Krke Mirko Skoko bo lahko danes računal na vse igralce, le Luka Florjančič je poškodovan. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Z današnjo tekmo superpokala med rokometaši Celja Pivovarne Laško in novomeške Krke se bo začela nova sezona rokometnega prvenstva. Celjani, 22-kratni državni in 21-kratni pokalni zmagovalci, so absolutni favoriti drevišnjega srečanja, a kot poudarjajo v taboru Novomeščanov bodo skušali narediti vse, da presenetijo nasprotnika.

»Ne bomo se predali do zadnje minute. Prvič igramo tako pomembno srečanje pred domačimi gledalci, kar bo za nas dodatna spodbuda, da se predstavimo v dobri luči. Če bomo dali nekaj več kot 100 odstotkov, imamo možnosti za presenečenje, kajti Celje je zelo dobra ekipa,« je za Dolenjski list povedal trener Krke Mirko Skoko, ki bo imel na voljo vse igralce, na tekmi ne bo nastopil le letošnja okrepitev Novomeščanov Luka Florjančič, ki je lažje poškodovan. »A že v nedeljo na prvi tekmi rednega dela sezone proti Ribnici bo najverjetneje že lahko zaigral,« pravi Skoko.

Novomeščani so zadovoljni s pripravami, ki so jih opravili pred začetkom sezone. »Dobro smo trenirali in pripravljeni pričakujemo začetek, poleg tega si želimo nadgraditi našo rokometno šolo in mlade igralce priključiti članski ekipi. Naš osrednji cilj je uvrstitev med najboljših šest, v pokalu pa si znova želimo uvrstitve med najboljše štiri,« poudarja domači trener.

Današnja tekma bo na nek način tudi test pred začetkom državnega prvenstva. »To bo tekmovalna tekma. Naša prednost je v tem, da igramo doma in se ne obremenjujemo s tem, da moramo zmagati. Pritisk ni na nas, pritisk je na Celjanih, ki so absolutni favoriti,« še dodaja Skoko.

Ekipi sta se lani pomerili v finalu slovenskega pokala, v katerem so Celjani slavili zmago s 40:33.

R. N.