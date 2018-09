Po pretepu v lokalu nihče ni poklical policije ali reševalcev, žrtev v UKC, osumljenec v pripor

V četrtek, 23. avgusta, nekaj po osmi uri zvečer je dežurni zdravnik novomeškega urgentnega centra obvestil policiste na številko 113, da oskrbujejo poškodovanega v pretepu v okolici Novega mesta. Na kraj so bili napoteni policisti, da bi ugotovili, za kaj gre, saj o dogodku ni bilo nobene prijave. Z zbiranjem obvestil in ogledom so ugotovili, da je v gostinskem lokalu okoli pol osme ure zvečer prišlo do pretepa, v katerem je 56-letnik hudo telesno poškodoval 42-letnika. Slednjega so s hudimi poškodbami glave po oskrbi v splošni bolnišnici Novo mesto odpeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Ker osumljenca na kraju več ni bilo, je stekla iskalna akcija, da bi ga prijeli. Zaradi indicev, da se je za nekaj časa umaknil z Dolenjske, so se policisti in kriminalisti povezati še s kolegi iz sosednjih policijskih uprav, a nadaljevali aktivnosti tudi doma.

V soboto, 1. septembra, nekaj po poldnevu, so novomeški policisti osumljenega prijeli, ko se je ravno pripeljal nazaj domov, mu odvzeli prostost in ga v skladu z zakonom o kazenskem postopku pridržali za 48 ur. Dan pozneje so na podlagi odredbe sodišča pri njem opravili hišno preiskavo, ker so iskali predmete in sledove, ki bi služili kot dokaz v kazenskem postopku.

Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od šest mesecev do pet let.

Kriminalisti so 56-letnika, ki so ga že prej obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, nasilništva in prekrškov, v ponedeljek s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Očitajo mu storitev kaznivega dejanja hude telesne poškodbe.

Policisti pa preverjajo še eno okoliščino, ki je bila ugotovljena v postopku, in sicer, da še približno pol ure po pretepu nihče od prisotnih v gostinskem lokalu ni poklical reševalcev, da bi pomagali hudo poškodovanemu 42-letniku (osumljeni pa je po pretepu kraj že zapustil) ali obvestil policijo. O ugotovitvah bodo prav tako obvestili okrožno državno tožilstvo.

Odnesli denar

Sevniški policisti so opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo v Mali Hubajnici. Tam so ugotovili, da so neznanci že pred dnevi na silo vstopili v stanovanjsko hišo in odnesli nekaj denarja, ki so ga našli pri pregledu prostorov.

Vlomili v vikende

Šentjernejski policisti so obravnavali pet vlomov v vikende in poškodovanje tuje stvari na območju vinorodnega okoliša Ivanji dol. Storilci so odnesli motorno škropilnico, udarni vrtalnik, bakren kote za žganjekuho, samohodno kosilnico, znamke Jonsered, rdeče barve, kosilnico na nitko, znamke McCulloch, ter nekaj deset litrov vina. Skupaj z škodo na objektih so lastnike oškodovali za nekaj manj kot tri tisoč evrov.

Vlomili v vežico

Trebanjski policisti so obravnavali dva vloma. V Trebnjem so vlomili v poslovilno vežico in iz nje odnesli dve plastični posodi s skupaj 10 litri goriva. Skupaj so naredili za okoli 300 evrov škode.

Žagali bodo

Ponoči pa so policiste klicali v Bruno vas, kjer so storilci izkoristili popoldansko odsotnost lastnikov in vlomili v hišo. Po prvih ugotovitvah do odnesli motorno žago Husqvarna.

Grozil, da bo pobil policiste in njihove družine

Včeraj popoldne so policisti na policijski postaji Črnomelj in interventni številki policije 113 prejeli več klicev 40-letnika, ki je grozil s pobojem policistov ter njihovih družin. Moški, sicer že večkrat ovaden zaradi nasilnih kaznivih dejanj napadov na policiste, je omenjal, da ima pri sebi orožje in da bo ubil prvega policista, ki ga bo zagledal pred svojim domom. Aktivirana je bila specialna enote policije s pogajalcem, a so pred njihovim prihodom 40-letnika v hitri akciji prijeli črnomaljski policisti v bližnjem zdravstvenem domu, kamor so opazili, da se je zatekel.

Vzeli so mu prostost, v delo so se vključili kriminalisti sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto. Osumljenega je pregledal tudi zdravnik in zanj odredil prisilno hospitalizacijo v psihiatrični bolnišnici, kamor so ga odpeljali v spremstvu policistov. Policijski postopki še niso zaključeni.

Skrila sta se med tovor

Na mejnem prehodu za mednarodni železniški prehod Dobova so popoldne pri mejni kontroli tovornega vlaka odkrili dva tujca, ki sta se skrila, da bi se izognila mejni kontroli. Policisti so ugotovili, da gre za državljana Afganistana in Pakistana. Oba so predali v nadaljnji postopek hrvaškim policistom, ki so tudi sodelovali pri mejni kontroli vlaka.

Prijeli Pakistanca

Črnomaljski policisti so zvečer pri Kovačjem Gradu prijeli dva državljana Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo izven mejnih prehodov. Oba so pridržali, policijski postopki pa še niso zaključeni.

Dodano ob 13. uri

Včeraj nekaj pred 18. uro je bila PU Ljubljana obveščena o požaru v okolici Ribnice. Na kraju so posredovali tudi gasilci. Po do sedaj zbranih obvestilih je zagorelo vozilo v avtomobilski delavnici. Do požara naj bi prišlo zaradi kratkega stika po zagonu vozila z zunanjim akumulatorjem, pri čemer je vozilo zagorelo. Požar je poskušal delavec pogasiti sam, kar pa mu ni uspelo. Požar so pogasili gasilci, delavcu pa je bila nudena pomoč reševalcev zaradi vdihavanja dima. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil tudi v smeri sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

