Okoli sveta domov po nevesto; Veliki intervju z Juretom Balažičem

5.9.2018 | 17:55

Veliko in dolgo smo poročali o težavah in pomoči družini Rajk, zdaj končno objavljamo zgodbo s srečnim koncem. Rajkovi iz Podgoste so posebna družina, o kateri je bil posnet tudi film. Ob koncu desetmesečne humanitarne akcije so se Rajkovi razveselili v obnovljeno hišo, kjer bodo odslej lahko živeli dostojnejše življenje, na OZRK Novo mesto pa že iščejo sistemsko rešitev za pomoč družinam, ki so drugačne. Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Čeprav se marsikomu ne zdi verjetno, se prostitucija dogaja tudi v naših krajih. To dokazujejo nedavno razkritje in ugotovitve novomeških kriminalistov, ki so prejšnji teden v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave in s policijskima upravama Celje in Maribor s hišnimi preiskavami razkrinkali zlorabo prostitucije na območju Novega mesta in Celja. Več boste izvedeli v Dolenjcu, kjer objavljamo zanimivo zgodbo češkega svetovnega popotnika, po rodu pa Žužemberčana Igorja Brezovarja. Prepotoval je malodane cel svet, a ljubezen je našel tam, od koder se je konec 80 let odselil v Prago: v Suhi krajini.

V svoj domači klub, v Krko, se je vrnil Jure Balažič, nekdanji reprezentant in kapetan slovenske košarkarske reprezentance. V novi sezoni bo tedaj že osemintridesetletni 204 cm visoki novomeški košarkar nosil kapetanski trak. Z njim se je pogovarjal Igor Vidmar, v celostranskem intervjuju pa boste izvedeli marsikaj zanimivega.

