K zobozdravniku kar v domačo šolo

5.9.2018 | 15:40

Trak so prerezali (z leve) brežiški župan Ivan Molan, ravnateljica Osnovne šole Cerklje ob Krki Stanka Preskar in direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević. (Foto: M. L.)

Čakajoč na slovesno odprtje (Foto: M. L.)

Vodja ambulante Mojca Ferenčak (levo) in njena asistentka Marenka Petelinc ter njun direktor Dražen Levojević. (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Danes so odprli zobozdravstveno ambulanto v Osnovni šoli Cerklje ob Krki, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Brežice. Ambulanta, ki sta jo skupaj uredila zdravstveni dom in občina Brežice, je z medicinsko in računalniško opremo ter pohištvom stala 45.000 evrov. Od tega je 20.000 plačala občina, ostalo je dal zdravstveni dom.

Ambulanto, ki bo pričela delati 10. septembra, bo vodila zobozdravnica Mojca Ferenčak, njena asistentka bo Marenka Petelinc. Ambulanta, ki bo odprta ob ponedeljkih in četrtkih, bo sprejemala otroke in odrasle, in sicer bo otrokom na voljo od 7. do 10. ure, odraslim pa od 10.30 do 14. ure, oba dneva.

Na današnji slovesnosti ob odprtju so zbrane nagovorili ravnateljica Osnovne šole Cerklje ob Krki Stanka Preskar, direktor brežiškega zdravstvenega doma Dražen Levojević in brežiški župan Ivan Molan. V sporedu, ki ga je povezovala učiteljica slovenščine na tej šoli Natalija Žveglič, sta nastopili učenki Zea Pavlovič s pesmijo in Tia Pacek z deklamacijo.

M. L.

