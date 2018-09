Športne in aktivne počitnice

5.9.2018 | 12:20

Brežice - V času poletnih počitnic, od 27. do 31. avgusta, je Atletski klub Brežice izvedel športno aktivne počitnice za otroke, ki jih preko projekta Hura, prosti čas, sofinanciral Zavod za šport Planica v sodelovanju z Občino Brežice.

Brezplačne športne aktivnosti so se odvijale v atletski dvorani in atletskem stadionu v Brežicah, v dopoldanskem času, med 7. in 12. uro.

Tokrat v ospredju ni bila le atletika, temveč tudi športne igre; po jutranjem teku po ulicah Brežic je sledila košarka, nato nogomet, odbojka, badminton, baseball, rolanje, kotalkanje in zadnji dan tudi športni pohod skozi Vrbino. Otroci so tako preko športa aktivno preživljali zadnje dneve počitnic, se zraven družili in zabavali.

Naslednje aktivne počitnice bodo na sporedu konec oktobra.

Jure Rovan, Atletski klub Brežice

