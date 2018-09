Prvi šolski dan na OŠ Jurija Dalmatina

5.9.2018 | 13:25

Prvič čez šolski prag...

Rumene rutice imamo, prvošolčki smo!

Igrica za dobrodošlico.

Krško - Juhuuu, pa smo zopet nazaj v šoli. Naš prvi dan se je za učence od 2. do 9. razreda pričel s pozdravom ravnateljice na šolskem dvorišču. Kljub slabemu vremenu smo z nasmehom in polni pričakovanj sedli v šolske klopi. Dan je potekal malce drugače kot sicer. Prve tri ure smo preživeli z novim ali »starim« razrednikom, potem pa dalje, po urniku.

Naši prvošolčki so v šolo skupaj s svojimi starši zakorakali malce kasneje. V športni dvorani jim je naša dramska skupina pripravila krajšo igrico. Po igrici so spoznali tudi učiteljice in vzgojiteljice, ki jih bodo letos poučevale in tudi njih je nagovorila ravnateljica. Želimo jim kar se da uspešen začetek šolanja na naši šoli.

In kaj je povedala učenka 6. c razreda, Hana Podgoršek, o igrici, ki so jo letos pripravili za naše prvošolce:

»V lutkovno dramsko skupino rada hodim, ker se veliko zabavamo, spoznavam nove prijatelje, z nastopi sem izgubila kar nekaj treme. Naša zadnja igra je Čarovnik iz Oza, s katero smo nastopili 3. septembra za prvošolce in njihove starše. Igrala sem prestrašenega leva. Mislim, da je igra dobro uspela, saj smo poželi velik aplavz. Naša mentorica Marija Meh je prijazna, zabavna, veliko nas nauči. Upam, da bomo s to igro še nastopali in se naučili še kakšno novo, saj se imamo v naši skupini lepo«.

Upamo, da nam bo novo šolsko leto prineslo veliko novih znanj, novih prijateljstev in dogodivščin in da se bomo v šoli počutili domače, predvsem pa varno.

Vsem želimo uspešen začetek šolskega leta!

Bernarda Kunej,

OŠ Jurija Dalmatina Krško

Galerija