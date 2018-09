FOTO: Most znova prevozen v petek

5.9.2018 | 14:40

Danes asfaltirajo križišče pri Kandijskem mostu, ki naj bi ga tudi za motorni promet vnovič odprli v petek. Pešcem je omogočen prehod.

Novo mesto - Po napovedih delavci danes asfaltirajo križišče pri Kandijskem mostu, Pugljevo in Sokolsko ulico. Zaradi tega je bil sprva onemogočen prehod tudi za pešce in kolesarke, a so delavci dopoldne posameznike spuščali mimo. Pred zaporo prostovoljki preusmerjata meščane po okoliških ulicah oz. po potrebi na pomoč pokličeta Rudija, ki ji brezplačno odpelje na želeni cilj. Z asfaltiranjem naj bi zaključili do predvidoma 15. ure, po zadnjih napovedih pa naj bi še ta petek omenjeno križišče in spodnji del Sokolske ulice odprli tudi za motorni promet – torej bo z avtomobili vnovič možen izvoz iz središča mesta.

Današnja podoba največjega gradbišča v Novem mestu je na ogled v spodnji galeriji.

Tekst in foto: M. M.

Galerija