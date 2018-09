Senzacija v Novem mestu: Krka v superpokalu šokirala Celjane

6.9.2018 | 08:15

Rokometaši Krke so prvič v zgodovini kluba osvojili superpokal.

Vratar Aleksander Tomić je sinoči blestel med vratnicama.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu je sledilo nepopisno veselje domačih rokometašev.

Gledalci so pripravili izjemno vzdušje.

Kapetan David Didovič pravi, da je bila ključ do uspeha čvrsta obramba.

Novo mesto - Novomeški rokometaši so izjemno začeli letošnjo sezono. V polni dvorani Marof so s 23:22 šokirali favorizirane tekmece iz Celja in tako osvojili slovenski superpokal. To je zanje prva lovorika v zgodovini kluba.

Le redki so pred tekmo verjeli, da lahko krkaši na kolena spravijo zvezdniško ekipo iz Celja, ki je serijski državni in pokalni prvak, v zadnjih štirih letih pa je osvojila tudi superpokal. A varovanci Mirka Skoka so pripravili veliko presenečenje, zato je po zadnjem sodnikovem žvižgu sledilo nepopisno veselje tako na igrišču kot tudi na tribunah.

Novomeščani so začeli odločno, hrabro in čvrsto v obrambi. Tekmecem so takoj dali vedeti, da ne bodo zgolj udeleženci superpokala, temveč so prišli po zmago. Vsi, ki so stopili na igrišče, so se borili za vsak centimeter prostora. Z izjemnimi obrambami je vratar Aleksandar Tomić dvigoval samozavest ostalim igralcem, Krka je v 12. minuti po zadetku Jake Jakšeta prvič povedli s 5:4. Sledile so minute Celjanov, ki se je odlepil na tri zadetke prednosti (9:6), vendar so se nepopustljivi Novomeščani do konca polčasa vrnili v igro.

Izjemno motivirani rokometaši Krke tudi v drugem delu srečanja niso popuščali. V 37. minuti so si celo priigrali dva zadetka prednosti (15:13), a so gostje le nekaj minut zatem izid izenačili.

V končnici tekme so Novomeščani zaigrali sijajno. Zbrano v obrambi in mirno ter domiselno v napadu. Gostje so bili v napadu brez ideje v obup pa jih je s svojimi obrambami spravljal sinoči sijajni Tomić. Po golu Kristjana Pršine za vodstvo 22:20 v zadnji minuti je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Novem mestu. Celjani so s hitrim zadetkom znižali le na gol zaostanka in s tesnim pokrivanjem skušali vzeti žogo domačim, ki pa so jo spravili do Jakšeta, ki je brez usmiljenja zadel za nepopisno slavje. »Sploh nisem razmišljal o tem, koliko je rezultat. Odrinil sem se in zadel. Potem pa so me premagala čustva,« je o zadnji njegov met opisal Jakše.

»To je največji uspeh za naš klub. Velika stvar za Novo mesto, za Dolenjsko regijo in za vse, ki v klubu delujejo. Izkoristili smo priložnost, ki se nam je ponudila. Tomić je dal svoje na golu in tudi ostali igralci so bili sijajni, saj so pustili zadnje atome moči na igrišču. To ni slabo za slovenski rokomet, da se nekatere stvari spremenijo. Spoštujem Celje, ki je izjemna ekipa,« je po tekmi dejal trener Krke Mirko Skoko.

Z osmimi zadetki je bil strelsko najbolj učinkovit Jernej Papež, ki je dejal, da so vseskozi verjeli vase in na krilih izjemnih navijačev jim je uspelo premagati Celje. »Ponosen sem na ekipo in cel klub. Danes se nam je vse poklopilo tako v obrambi kot v napadu. Mislim, da smo zasluženo zmagali.«

Kapetan David Didovič je ob tem dodal, da so pokazali, da lahko tekmujejo z najboljšimi klubi v Sloveniji in da je bila ključ do uspeha čvrsta obramba. »Že v prvem polčasu je bilo zelo malo zadetkov na naši in na njihovi strani. Po domače, fajn smo se žgali v obrambi tako oni kot mi. Zelo sem vesel.«

Superpokal Slovenije:

Krka : Celje Pivovarna Laško 23:22 (11:12)

Krka: Pavlin, Tomič, L. Rašo 1, Bevec, Didović 4, Okleščen 2, Pršina 2, Irman, Jakše 6, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 8 (2), Kukman, Windischer, Matko.

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin, Vujović 1, Jurečič 4, Malus 1, Razgor 3 (2), Marguč 1, Šarac 4, Grošelj 1, Nenadić, Kodrin 3 (1), Horžen, Makuc, Anić 2, Dušebajev, Bećiri 1.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija