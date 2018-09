V požaru v bivšem Novolesu uničenih 2000 kvadratnih metrov skladiščnih površin

6.9.2018 | 06:45

Včerajšnji požar v Straži (foto: B. M.)

Včeraj ob 18.28 uri je v ulici Na žago v Straži zagorelo ostrešje v skladišču lesnih izdelkov v prostorih bivšega Novolesa. Požar so gasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Vavta vas, Dolenja Straža, Šmihel pri Novem mestu, Stopiče, Kamence in Dolenjske Toplice, skupaj 70 gasilcev. V požaru je bilo uničenih okoli 2000 kvadratnih metrov skladiščnih površin. Do jutranjih ur so na požarišču izvajali gasilsko stražo gasilci GRC Novo mesto, PGD Vavta vas in Dolenja Straža. Več o posledicah in nastali škodi bo znano tekom dneva. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

Dodano ob 7.00 uri:

Štab Civilne zaščite Občine Straža preklicuje obvestilo za prebivalce širše okolice Straže, da naj zaradi dima, ki je nastajal pri požaru v skladiščnih prostorih v bivšem Novolesu, zaprejo okna in naj se preventivno zadržujejo v prostorih. Ukrep ni več potreben.

Odstranili sršene

Ob 16.34 so v Libelju, občina Krško, posredovali gasilci PGE Krško, ki so odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ izvod Kučar.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLAVARJEVA na izvodu JURČIČEVA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP VRH ŠENTRUPERT izvod HRASTNO od 8.00 in 14.00 ure.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško mesto na območju TP Ivandol izvod Kobile med 8. in 12. uro in na območju TP Kripsar izvod Sela med 12.30 in 14. uro.

M. K.