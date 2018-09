Na avtocesti vozil v nasprotno smer, vlomilci na delu

6.9.2018 | 10:25

Foto: Arhiv DL

Danes okoli dveh ponoči, je 68-letni voznik iz Italije peljal iz Obrežja proti Ljubljani po napačnem voznem pasu. Znakov policistov ni upošteval vse do Drnovega, kjer so ga uspeli ustaviti. Promet na avtocesti je bil sicer redek, DARS pa je poskrbel za zaporo cestninske postaje Drnovo za vozila, ki so vozila proti Obrežju. Policisti še ugotavljajo, kaj je voznika na mejnem prehodu Obrežje tako zmedlo, da je zavil na napačno polovico avtoceste. O primeru so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in državnega tožilca zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Vlomili v kombi, gradbeni zabojnik...

Vlomilci so bili dejavni na na območju Novega mesta. Neznanci so na Smrečnikovi ulici poskusili vlomiti v poslovne prostore, a jim podvig jim ni uspel, so pa kljub temu podjetju tako poškodovali vrata, da je škode za okoli tisoč evrov.

Ponoči so vlomili v kombi, parkiran na delovišču na Drski. Kot kažejo prve ugotovitve ogleda so storilci razbili steklo in tako vstopili v vozilo, iz katerega so odnesli baterijski kotni brusilnik, dva baterijska vijačnika znamke Berner v originalnih kovčkih. Lastniku so naredili kar za okoli 2.500 evrov škode.

V Bršljinu so neznanci vlomili v gradbeni zabojnik in povzročili za okoli tisoč evrov škode, odnesli pa so nekaj električnih podaljškov, goriva, tri lopate in štiri grablje ter nekaj kovinskih sponk za opaž.

Pred mejno kontrolo skočil iz tovornega vlaka

V Dobovi so policisti prijeli državljana Alžirije, ki je skočil iz tovornega vlaka pred mejno kontrolo. 27-letnika so po nekaj minutah prijeli in ga predali v nadaljnji postopek hrvaškim policistom.

Črnomaljski policisti pa so pri Obrhu pri Dragatušu prijeli mladoletnega državljana Pakistana. V jutranjih urah so med Vinico in Učakovci prijeli še 12 državljanov Afganistana, ki so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov. Policijski postopki še niso zaključeno.

M. Ž.