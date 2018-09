Odstranili sršene

6.9.2018 | 10:45

Foto: Arhiv DL

Danes brez elektrike - Ob 16.34 so v Libelju, občina Krško, posredovali gasilci PGE Krško, ki so odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ izvod Kučar.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLAVARJEVA na izvodu JURČIČEVA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP VRH ŠENTRUPERT izvod HRASTNO od 8.00 in 14.00 ure.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško mesto na območju TP Ivandol izvod Kobile med 8. in 12. uro in na območju TP Kripsar izvod Sela med 12.30 in 14. uro.

M. K.