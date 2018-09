FOTO: Požar omejili po več urah, škoda bo velika

6.9.2018 | 11:45

Škoda bo velika: uničeno je ostrešje, zgorelo je nekaj strojev, leseni polizdelki in izdelki ...

Med jutranjim obiskom kriminalistov je bilo požarišče zavarovano s policijskim trakom.

Marjan Ravbar, lastnik enega dela kompleksa nekdanjega Novolesa

Od prve sinočnje sirene do današnjega jutra sta bila na požarišču tudi poveljnik Matic Smolič in gasilec Vojko Košir iz PGD Dolenja Straža. Na intervenciji je sicer sodelovalo 16 novomeških poklicnih gasilcev in 54 gasilcev iz PGD Vavta vas, Dolenja Straža, Dolenjske Toplice, Stopiče, Šmihel in Kamence.

Straža - Kot smo poročali, je sinoči okoli 18.30 zagorelo v eni od poslovnih hal nekdanjega Novolesovega kompleksa. Ob današnjem obisku je bilo požarišče zavarovano s policijskimi trakovi, stekla je namreč preiskava vzroka požara, še ves dan ali še dlje pa bodo gasilci tam izvajali požarno stražo.

Lastnik poslovnih objektov je od letošnjega januarja Marjan Ravbar, domačin in direktor podjetja RM. »Hala, kjer je zagorelo, je bila trenutno prazna. Kolikor je meni znano, naj bi zagorelo med odstranjevanjem notranjih cevi, ker so prostor pripravljali za novo dejavnost – lakirnico. Bodoči najemnik naj bi za njeno postavitev dobil evropska sredstva. Izvajalci očitno niso delali dovolj strokovno in je zagorelo,« je danes še vidno pretresen povedal Ravbar, ki nepremičnine nima zavarovane. »Hala je velika približno 700 kvadratnih metrov, a se je požar preselil še na sosednjo, veliko okoli 400 kvadratnih metrov, za njo pa je še ena, velika okoli 200 kvadratnih metrov, kjer je veliko škode naredil dim in voda od gašenja. Tu so bili lesni izdelki, kolikor mi je znano, je drugi najemnik teh prostorov tu imel zalogo izdelkov, pošiljka naj bi šla ravno danes naprej in tu je nastala zelo velika škoda, pa tudi zaradi nadaljnjega dela za ZDA, ki je sedaj onemogočeno.« Po njegovih besedah je škodo ta hip še nemogoče oceniti, a zagotovo ne bo majhna.

Ravbar se je med drugim zahvalil tudi vsem gasilcem, ki so sinoči sodelovali na intervenciji in čez noč ostali na požarni straži.

»Obveščeni smo bili ob 18.30, da gori v bivši lakirnici Novolesa, kjer so trenutno skladiščni in proizvodni prostori lesne obrti. Štartalo je šest poklicnih gasilcev in tri vozila, ampak smo hitro na pomoč poklicali še ostale, tako da je na intervenciji skupaj sodelovalo 16 poklicnih gasilcev in 54 prostovoljnih iz PGD Vavta vas, Dolenja Straža, Dolenjske Toplice, Šmihel, Stopiče in Kamence. Tako je bilo do polnoči, potem so se ekipe na požarni straži čez noč menjale,« je dogajanje orisal direktor poveljnik GRC Novo mesto Gregor Blažič in nadaljeval: »Ob našem prihodu je bil požar v ostrešju objekta že polno razvit in se je zelo hitro širil. Tako da so bili prvi ukrepi omejiti požar. S tem smo se kar nekaj časa borili, saj je dostop zelo otežen. Tu so sicer hidranti, a smo hitro zagotovili vodo tudi s črpanjem iz reke Krke. Vse skupaj je trajalo dobre tri ure, okoli polnoči smo vzpostavili požarno stražo.«

Sinoči so na pomoč preventivno poklicali tudi reševalce, ker so bile temperature izjemno visoke, po Blažičevih besedah so »pregledali notranje napadalce, ki so bili najbolj izpostavljeni dimu, a k sreči nihče ni bil poškodovan.« Kolikor se je spomnil, so na zadnje večji požar v kompleksu nekdanjega Novolesa gasili pred približno petimi leti, ko je zagorelo v nekem silosu, sicer pa je na tem območju še veliko lesne industrije, kar pomeni večjo nevarnost, saj so objekti že dotrajani in v njih različni podnajemniki izvajajo svoje obrti.

»To je zasebni kompleks. Lokacija nekdanjega Novolesa se je nekako v grobem delila na dva lastnika, eden je Metalka Commerce, drugi Marjan Ravbar oz. njegovo podjetje. Vsakdo skrbi za požarno varnost na svoji lokaciji. Hidranti so delali, zaradi velike količine vode pa smo jo črpali tudi iz reke Krke,« je danes povedal straški župan Dušan Krštinc, ki se je sinočnje intervencije udeležil tudi kot gasilec PGD Vavta vas: »Zadovoljni smo, da smo s hitro in učinkovito intervencijo gasilcev požar lokalizirali in pogasili. Lahko bi gorelo še veliko huje, objekti na tej lokaciji se držijo skupaj. Vsekakor pa tu ni primerjave s požarom, ki se je v Zalogu zgodil pred dobrim letom dni v podjetju Ekosistemi, kjer so dejansko goreli odpadki. Tu gre za lesno proizvodnjo, kjer so povečini goreli lesni izdelki in polizdelki ter ostrešje, zgoreli so tudi stroji.«

»Včeraj sem bil tu pet minut po sireni in moram pohvaliti novomeške poklicne gasilce, požar je bil videti zelo resen in imeli so veliko dela. Gasili so med drugim z veliko lestvijo in na srečo ni prišlo še do večje škode, saj je tu veliko nekih skladišč in nekdanja lakirnica. Pred 50 leti je tu gorelo na istem mestu in tedaj je vse zgorelo,« je povedal eden od sosedov kompleksa.

Požarišče si je danes od daleč ogledal tudi Jakob Jakubovič, ki je bil nekoč zaposlen v Novolesu in se velikega požara še kako spominja: »Leta 1971 sem tu gasil lakirnico, poleg je bila montaža nekdanjega Novolesa. Notri so popravljali neko gretje, nekdo je šel na kartonsko embalažo in tam rezal debele cevi, zaradi isker se je vse hitro vžgalo. Bil sem deset metrov stran, stekel sem po gasilni aparat in začel gasiti, a nisem mogel nič, le opekline sem dobil po glavi in rokah. Tedaj je vse zgorelo do tal, tako montaža kot skladišče«

Sosedje so še povedali, da je bilo sinoči zaradi požara res veliko dima, a so imeli na nek način srečo, saj ga je veter obrnil navzdol po industrijskemu območju, ne pa neposredno proti bližnjim hišam. »Sicer bi nam spet uničilo vso zelenjavo,« je dodal eden od njih, ki se skupaj z ostalimi Stražani še kako spominja velikega požara v bližnjem Zalogu, kjer je na deponiji odpadkov družbe Ekosistemi gorelo več dni. Tiste intervencije se še dobro spominjajo tudi gasilci, je danes pristavil direktor-poveljnik in nadaljeval, da so zahvaljujoč tisti izkušnji sinoči tako dobro in hitro ukrepali, da ni nastala še večja škoda.

Dodano ob 13.00:

Predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pri ogledu širše okolice požara, ki je sinoči izbruhnil v tovarni v Straži, ter ogledu bližnjega vrtca in šole v Vavti vasi ni opazila posebnosti, navaja NIJZ na spletni strani. NIJZ se je povezal z agencijo za okolje ter upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kot navajajo na NIJZ, je bil požar ob prihodu predstavnice NIJZ na prizorišče že omejen in pod nadzorom, dima v zraku pa ni bilo zaznati. NIJZ bo še naprej spremljal stanje na tem območju.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija