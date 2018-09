Krški tožilec Matjašič in njegov sin žrtvi neprištevnega znanca

6.9.2018 | 15:00

Jan Mikac se je opravičil družini Matjašič.

Novo mesto - Konec marca se je v enem od brežiških stanovanj odvijala kriminalka, v kateri bi kratko lahko potegnila krški tožilec Bogdan Matjašič in njegov sin Borut. K sreči ima dogajanje tistega sobotnega dopoldneva drugačen konec, žrtvi sta skupaj uspeli obvladati 23-letnega napadalca Jana Mikaca iz Dolenje vasi pri Artičah, ki je bil v osnovni šoli sošolec tožilčevega sina.

Danes so iz pripora v Mariboru, ki je namenjen ljudem, za katere je odrejeno psihiatrično zdravljenje, na novomeško okrožno sodišče pripeljali Mikaca, ki mu tožilstvo očita dve kaznivi dejanji poskusa uboja. Stopil je pred petčlanski sodni senat, kateremu predseduje sodnica Natalija Picek-Kink.

"Kako je z vami danes, se dobro počutite? Boste lahko spremljali obravnavo?" ga je sodnica vprašala uvodoma. On pa je odgovoril: "Super sem, lahko."

V sodni dvorani sta bili tudi žrtvi in obtoženčeva mama Vesna, ki jih je sodnica povabila kot priče.

Dva poskusa uboja

Tožilka Nada Črnugelj

Tožilka Nada Črnuglej je najprej prebrala predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v varstvenem zavodu.

"Ker je v času, ko ni mogel razumeti pomena svojega dejanja in imeti v oblasti svojega ravnanja, zaradi psihične motnje s prisluhi, prisilnimi mislimi, čustveno neodzivnostjo začel naklepni kaznivi dejanji, ki jih ni dokončal," je pojasnila tožilka.

O tem, kaj se je zgodilo 24. marca letos, smo že pisali. Okoli 10. ure je Mikac pozvonil na vratih nekdanjega sošolca. Ko so se vrata odprla, je z okoli 12 centimetrov dolgim nožem začel zamahovati proti Borutu Matjašiču in ga poškodoval po glavi in vratu. Ta je začel klicati na pomoč, zato je iz kuhinje prihitel njegov oče, s katerim sta tistega dne menjala hladilnik. Mikac je začel zamahovati še proti njemu in ga porezal po sencih ter mu poškodoval prst. Matjašičeva sta ga uspela podreti na tla, kjer sta ga držala do prihoda policije.

Današnje srečanje napadalca in žrtev je bilo podobno srečanju tujcev. Nič se niso pogovarjali med sabo, še pogledali se niso, čeprav je imel Mikac sporočilo za Matjašičeva. Ko ga je sodnica vprašala, če se bo zagovarjal, je odgovoril:

"Samo opravičil bi se družini Matjašič, drugega ne bi nič povedal."

V OŠ sta bila prijatelja, potem pa grožnje

Med zaslišanjem prič je bilo slišati, da sta bila Mikac in mlajši Matjašič v osnovni šoli dobra prijatelja, družila sta se v šoli in hodila eden k drugemu na rojstne dneve. Nista se prepirala. Pozneje sta izgubila stike.

Približno pol leta pred dogodkom je Borut Matjašič od Mikaca začel dobivati čudna sporočila v stilu:

"Kaj si pameten? Umrl boš!"

Prejemnik se ni preveč obremenjeval z njimi, čeprav je o tem povedal staršem.

"Nisem si mislil, da se to lahko zgodi, saj se je Jan vedno rad šalil. Slišal sem, da je naokrog govoril, da sem mu vgradil čip v glavo. Drugi so mi rekli, da je shizofrenik," je dejal Borut Matjašič, na katerem je dogodek pustil vidne posledice: po obrazu, glavi in vratu ima brazgotine, še vedno se zdravi zaradi počenega živca na obrveh. Omenil je tudi, da Mikaca takrat pred vrati sprva sploh ni prepoznal, saj je imel pobrito glavo.

Krški tožilec Bogdan Matjašič je bil danes na sodišču v vlogi priče.

Najtežji dan v življenju

Njegov oče Bogdan Matjašič je svoje pričanje začel z besedami:

"To je bil moj najtežji dan v življenju. Tanka je bila črta med življenjem in smrtjo ne le mene, ampak tudi sina."

Ko je opisoval dogodek, je izpostavil, da sta napadalcu takrat, ko sta ga že podrla na tla, le stežka iz roke vzela nož, saj ga nikakor ni hotel spustiti.

Spomnil se je, da je sin Mikaca na vratih vprašal, kaj mu je, on pa je odgovoril: "Saj veš! Ker si prisluškoval meni in moji družini!"

Na koncu je tožilec povedal, da je dogodek pustil posledice na celotni njihovi družini.

Mama obtoženega Vesna Mikac danes ni pričala, je pa sodnica prebrala njeno izjavo iz preiskave, v kateri je med drugim povedala, da se je sin konec januarja začel nenavadno vesti in govoriti, "da ga Borut in oni nadzirajo". Ona je mislila, da je sprememba vedenja lahko povezana tudi s kajenjem električnega cigareta, ki si ga je nabavil.

"Izredno mi je žal," je še rekla, preden je v joku zapustila sodno dvorano.

Naslednja obravnava bo čez en teden, ko bodo zaslišali izvedence.

Tekst in foto: Janja Ambrožič