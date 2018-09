Novosti na področju socialnega dela?

Novo mesto - Centri za socialno delo (CSD) v Sloveniji se bodo s 1. oktobrom reorganizirali. S spojitvijo obstoječih 62 centrov se bo oblikovalo 16 novih centrov za socialno delo. Med njimi je tudi Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, ki je nastal s spojitvijo CSD Trebnje, Novo mesto, Črnomelj in Metlika.

Novoustanovljeni Center ima sedež v Novem mestu, za vršilko dolžnosti direktorice pa je bila imenovana mag. Irena Kralj, dosedanja direktorica CSD Metlika. Na sedežu novega Centra bo organizirana skupna splošna služba (glavna pisarna, računovodska služba, kadrovska služba), skupna strokovna služna (služba za interveniranje in koordinacijo) ter služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, so sporočili iz metliškega CSD.

Dosedanji CSD-ji v Črnomlju, Metliki, Novemu mestu in Trebnjem bodo delovali kot enote in še naprej ostajajo osrednja vstopna točka za vse pravice, zato za uporabnike ne bo sprememb.

Kot so pojasnili, je reorganizacija centrov za socialno delo je zamišljena na treh glavnih stebrih in se bo v celoti izvedla postopoma. Prvi steber je organizacijske narave in se bo, kot že zapisano, izvedel s 1. oktobrom, drugi temelji na uvedbi informativnega izračuna v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (podobno kot informativni izračun za odmero dohodnine), tretji steber reorganizacije pa uvaja socialno aktivacijo kot nov pristop pri delu s prejemniki socialnih transferjev.

