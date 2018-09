Za več kot 300 tisoč evrov škode v požaru v Straži, ovadili bodo 30-letnika

6.9.2018 | 16:00

Hala, kjer je zagorelo, je bila trenutno prazna. (Foto: M. M., arhiv DL)

Straža - V zvezi s sinočnjim požarom v prostorih nekdanjega Novolesa v Straži je Robert Perc sporočil, da je danes okoli 13. ure komisija sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto zaključila z ogledom kraja požara.

"Po prvih ugotovitvah je do požara prišlo zaradi uporabe plinskega rezalnika pri odstranjevanju cevne inštalacije. Glede na to, da je bila v teh prostorih prej lakirnica, odprtega ognja oziroma takšnega načina dela ne bi smeli uporabljati. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo kazensko ovadili 30-letnika iz okolice Ljubljane. Po prvih ocenah je v požaru, ki so ga dokončno pogasili šele proti jutru, nastalo za več kot 300.000 evrov škode."

J. A.