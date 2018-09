Priložnost mogoče že trka na vrata

6.9.2018 | 19:00

Z leve: Direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Matejka Gerjevič, brežiški župan Ivan Molan in Barbara Srečkovič Žlak, vodja Mestne hiše Brežice, kjer je bila novinarska konferenca. (Foto: M. L.)

Brežice - V okviru projekta Priložnosti in izzivi mladih v Posavju PiMP, ki pod okriljem Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, enote enota Mladinski center Brežice, poteka od leta 2016, se je zaposlilo 29 mladih ljudi, potem ko so načrtovali samo 18 zaposlitev.

To so med drugim sporočili na današnji novinarski konferenci v Brežicah, na kateri je rezultate projekta predstavila direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Matejka Gerjevič.

V dveh letih so v projektu, ki ga bodo zaključili 15. septembra, v dveh letih organizirali triindvajset delavnic s področja turizma in mladinskega turizma, marketinga, podjetništva, računalništva, tujih jezikov, digitalnega komuniciranja in spoznavanja zelene sheme slovenskega turizma. V ta strokovna brezplačna usposabljanja se je vključilo petdeset mladih. Plod tega projekta je mladinska zadruga Unlimited potential (UP) s Skladom za mlade; zadrugo je šest članov ustanovilo danes.

Na novinarski konferenci je brežiški župan Ivan Molan med drugim rekel, da je brezposelnost v brežiški občini še nad slovenskim povprečjem. Toda v brežiški občini je po njegovem odstotek mladih brezposelnih manjši kot drugje v Posavju, kar je po njegovem tudi učinek delovanja in projektov Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

M. L.