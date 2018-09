V sadovnjaku se je udrla zemlja; pogasili še nekaj manjših požarov

6.9.2018 | 18:10

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 18.40 uri je v ulici Brod v Novem mestu v sadovnjaku prišlo do udora zemlje. Nastala je luknja premera in globine enega metra. Gasilci GRC Novo mesto so območje zavarovali s trakom, danes pa si je mesto udora ogledal delavec URSZR Izpostave Novo mesto. Udor ne predstavlja nevarnosti, stanje na terenu bodo spremljale pristojne službe.

Pogasili še nekaj manjših požarov

Kot smo poročali, je sinoči zagorelo v eni od poslovnih hal nekdanjega Novolesovega kompleksa. Danes so gasilci PGD Dolenja Straža in Vavta vas tekom dneva gasili manjše požare, ki so se pojavljali na požarišču bivše tovarne Novoles v Straži, so sporočili z regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

R. n.