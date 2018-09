Ohranjajo kulturo, ki počasi izginja

Četrte Dneve kočevarske kulture so na novinarski konferenci predstavili (z leve) vodja TIC-a Dolenjske Toplice Primož Primec, topliški župan Jože Muhič in predsednik Zveze kočevarskih organizacij Andrej Černe. (Foto: R. N.)

Kočevske Poljane - S postavljanjem mlaja v Kočevskih Poljanah in v Občicah ter s parado traktorjev starodobnikov se bodo jutri začeli četrti Dnevi kočevarske kulture, ki so namenjeni ohranjanju in predstavitvi bogate kočevarske kulture, ki počasi izginja.

Kočevarji, ki so se v 14. stol. naselili v naše kraje, so se morali v zimi iz leta 1941 na 1942 preseliti iz njih. Po drugi svetovni vojni se o njih skoraj ni govorilo, po osamosvojitvi Slovenije pa so zopet začeli obujati kočevarsko kulturo. Tako je pred tremi leti prišlo do ideje o prireditvi, ki so jo poimenovali Dnevi kočevarske kulture, saj so ugotovili, da se premalo neguje bogato dediščino Kočevarjev. »V občini se zavedamo, da je ohranjanje kulture tisto, kar nas dela bogatejše. Zelo malo slovenskih občin se lahko pohvali, da ima na svojih tleh ljudi, ki imajo drugačen materni jezik in živijo drugačen način življenja,« je na današnji novinarski konferenci dejal župan občine Dolenjske Toplice Jože Muhič.

Častni pokrovitelj projekta je predsednik države Borut Pahor, sofinancira pa ga ministrstvo za kulturo. Ker so Kočevarji živeli tudi na njihovem območju med drugim poleg občine Dolenjske Toplice sodelujeta tudi občini Kočevje in Semič. »Vse občine imamo izreden posluh, da se običaji, navade, živa kulturna dediščina ter ostala dediščina v obliki spomenikov, stavb in drugih stvari ohrani,« je še dodal topliški župan.

Predvsem si želijo ohraniti jezik, ki ga govorijo le še redki. »Omenjene občine imajo precejšen posluh za kočevarski jezik in za našo kulturo, kar se jim zahvaljujem. Žal take podpore ni na državnem nivoju, zato je vprašanje o preživetju jezika,« je dejal predsednik Zveze kočevarskih organizacij Andrej Černe.

Jutri pripravljajo tudi prireditev ob odprtju 4. Dnevov kočevarske kulture, med slavnostnimi gosti pa bo tudi avstrijska veleposlanica mag. Sigrid Berka. V soboto sledi pohod po poti Kočevarjev in odprtje dveh razstav ter likovna delavnica na prostem. Pestro dogajanje bo vse do naslednje nedelje, ko bo tudi zaključna prireditev.

