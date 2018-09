Preveč sršenov in premalo elektrike

Včeraj ob 18.49 uri so na Podvinjah, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja stanovanjskega objekta.

Ob 18.51 pa so na Stolovniku, občina Krško, gasilci PGE Krško odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 občasno prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP GLAVARJEVA na izvodu JURČIČEVA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.30 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Brezje Senuše, Brezovska gora, Ivandol, Libelj in Leskovec gmajna 1 med 8.00 in 12.30 uro.

