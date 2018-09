Skoki v Krko dokončno odpovedani

7.9.2018 | 08:00

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Potem, ko so prejšnji teden s 1. na 8. september prestavili tradicionalne skoke v Krko s Kandijskega mostu, so jih zdaj tudi odpovedali. Kot so sporočili iz Zavoda Novo mesto, so dokončni odpovedi botrovali povišan vodostaj reke Krke, nepredvidljiva vremenska napoved in nezmožnost zagotavljanja varnosti skakalcev v reko Krko. Naslednje leto bo prireditev potekala v zgodnejšem terminu, so dodali.

M. Ž.

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni miha Ne vem zakaj te zadeve organizirajo septembra? Saj je jasno da ni več pogojev za skoke oz. kopanje v Krki.