Veselo v novo šolsko leto z Motovilčico

7.9.2018 | 09:00

V Motovilčici sta se odrezala Lucija Ćirović in Boštjan Štorman.

Škocjan - V Knjižnici Škocjan, eni od krajevnih knjižnici Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, se trudijo, da ohranijo in pridobijo nove mlade bralce. Tako so ob začetku šolskega leta že tretje leto zapored pripravili dogodek Veselo v novo šolsko leto in povabili učence prve triade Osnovne šole Frana Metelka Škocjan.

Tudi prvošolčki so z zanimanjem spremljali predstavo.

Kot pravi vodja knjižnice Zala Štamcar, je taka prireditev prvenstveno namenjena promociji krajevne knjižnice in njenih dejavnosti za otroke, ki stopajo na pot samostojnega branja. Otroci so s Štamcarjevo obnovili pravila obnašanja v knjižnici in ob branju knjig, poudarili so razliko med šolsko in splošno knjižnico ter knjigarno, kaj potrebujejo za obisk in izposojo knjig in kaj lahko poleg izposoje še delajo v knjižnici. Tu lahko seveda berejo, delajo domače naloge, se družijo itd.

Vsak udeleženec prireditve je prejel zloženko krajevne knjižnice Škocjan in knjižno kazalko s simpatičnim napisom, ki spodbuja k branju. Po ogledu knjižnice so si v dvorani Metelkovega doma ogledali še lutkovno predstavo Gledališča iz desnega žepka Motovilčica, v kateri nastopata vsestranska umetnika Lucija Ćirović in Boštjan Štorman. Otroci so bili navdušeni in gotovo bodo prav taki radi obiskovali tudi »svojo« krajevno knjižnico, ko bodo ob šolskih obveznostih le utegnili…

L. Markelj, foto: Z. Štamcar

