Kaj pravi policija glede nezakonitih prehodov meje?

7.9.2018 | 10:10

Nadzor državne meje ob reki Kolpi (Foto: PU Novo mesto, arhiv DL)

Črnomelj - Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je v sredo v želji po rednem obveščanju glede nezakonitih prehodov državne meje ob reki Kolpi sklicala sestanek s predstavniki Policijske uprave Novo mesto, krajevnih skupnosti in političnih strank, zastopanih občinskem svetu.

Anton Štubljar, vodja oddelka za državno mejo in tujce s PU Novo mesto, je pojasnil, da v Beli krajini na policijskih postajah v Črnomlju in Metliki policisti opravljajo postopke z migranti v prostorih, ki niso predvideni za obravnavo večjega števila migrantov. To so improvizirani prostori, ki operativno izvajajo tudi funkcijo sprejemno registracijskega centra.

Za učinkovito delo policisti potrebujejo ustrezno infrastrukturo, saj le tako lahko varno, hitro in strokovno opravljajo svoje naloge in postopke z večjim številom migrantov. Sprejemno registracijski center je zgolj dislocirana enota policijske postaje, ki se bo vzpostavil le v skrajnem primeru, če bo Policija ocenila, da v obstoječi infrastrukturi ni več možna varna in strokovna izvedba postopkov z migranti. Po zaključenih postopkih policisti migrante vrnejo hrvaškim varnostnim organom ali nastanijo v Centru za tujce, v primeru izražene namere za vložitev prošnje za mednarodno zaščito pa predajo v azilni dom, so po sestanku sporočili iz kabineta županje.

Na območju občine Črnomelj je bilo v tem letu prijetih 1.713 migrantov. Policisti opažajo, da se je način prehajanja državne meje spremenil. Migranti, ki nezakonito prečkajo državno mejo, se poskušajo izogniti policijskemu nadzoru in stikom z lokalnim prebivalstvom, zato je njihovo odkrivanje oteženo. Ocena tveganja izkazuje potrebo po dodatni postavitvi panelne ograje, predvsem na odsekih ob Kolpi od vasi Otok do Žuničev.

Kot je v sporočilu za javnost povzela županja, je beseda tekla tudi o odstranitvi smeti, stroških intervencij, povezanih z utopljenci, in izvrševanju kaznivih dejanj s strani migrantov. Policisti v okviru možnosti pospravijo precejšen del zapuščenih predmetov oz. smeti ob državni meji. Policijska postaja Črnomelj ni prejela niti obravnavala novih naznanil o izvršenih kaznivih dejanjih migrantov. Po informacijah, podanih na sestanku, policija trenutno situacijo obvladuje, je še dodala Mojca Čemas Stjepanovič.

M. Ž.