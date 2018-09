EKO 2018 – potapljači za čisto Krko

7.9.2018 | 16:45

Letošnja akcija bo že 25. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto, ki letos praznuje 45-letnico delovanja, jutri organizira že tradicionalno akcijo čiščenja reke Krke. Letošnja bo že petindvajseta in so jo poimenovali EKO 2018 – potapljači za čisto Krko, potekala pa bo od gostišča Loka proti središča mesta.

»Kljub temu, da smo tu akcije že imeli, smo se zaradi novih odpadkov, ki so predvsem posledica vandalizma in objestnosti nekaterih, nekaj odpadkov pa je ostalo še od prej, odločili, da ponovno čistimo rečno dno na področju Novega mesta,« so dejali v klubu.

Na akcijo so povabili vsa potapljaška društva in klube iz Slovenije in tudi nekaj klubov s Hrvaške, potekala pa bo tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze in je vključena v projekt Mestne občine Novo mesto Krka živi, v katerem aktivno sodelujejo vse od njegovega začetka.

Zbor udeležencev je ob 10. uri pri prostorih Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto na Župančičevem sprehajališču, podvodno čiščenje pa bo med 11.30 in 13. uro.

M. Ž.