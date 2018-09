Prehiteval kombajn in povzročil nesrečo; najprej udaril ženo, nato se je spravil še na policiste

7.9.2018 | 11:05

Danes nekaj pred sedmo uro zjutraj se je na glavni cesti Radeče – Krško v Boštanju zgodila prometna nesreča z lažjimi poškodbami. Po prvih ugotovitvah policistov je 26-letni voznik osebnega vozila med bencinskim servisom in HE Boštanj prehiteval pred seboj vozeči kombajn in trčil v 50-letno voznico avtomobila, ki je pravilno pripeljala po svoji strani ceste. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic je bil promet na tem delu glavne ceste oviran do 8.15.

Odpeljali so ga na policijsko postajo

Novomeški policisti so ponoči pridržali 46-letnika iz okolice Novega mesta. Ugotovili so, da se je pijan doma sprl z ženo, najprej verbalno, nato pa jo je tudi udaril. Ko se je umaknila ven v avtomobil, je šel za njo in udaril po vetrobranski šipi, da se je razbila. Tudi prihod policistov ga ni pomiril, še kar je razgrajal, se nedostojno vedel in ni upošteval ukazov, zato so ga namestili v prostore za pridržanje na policijski postaji.

Mladoletniku zasegli traktor

Krški policisti so v Gorici ustavili 14-letnega traktorista in mu traktor IMT 539 zasegli, ker ga je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja.

Vlomil v avtodom

Na Podbevškovi cesti v Novem mestu so v zadnjih dneh neznanci vlomili v avtodom. Iz njega so odnesli pralni stroj znamke Bosch in navigacijsko naprav Garmin Nuvi 2350. Lastnikom so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Prijeli 15 tujcev

Dopoldne so črnomaljski policisti v bližini Brega pri Sinjem vrhu prijeli osem tujcev, za katere so ugotovili, da so državno mejo prestopili nezakonito. Gre za državljana Iraka, Palestine in šest državljanov Alžirije, med njimi je bil tudi mladoletnik.

Popoldne so v bližini Tanče Gore prijeli pet državljanov Eritreje, v noči s četrtka na petek pa v Dobličah pri Črnomlju še dva državljana Pakistana, ki sta državno mejo prestopila nezakonito. Vse so privedli na policijsko postajo Črnomelj. Policijski postopki pa še niso zaključeni.

