Obujanje spominov na 40 let uspehov

7.9.2018 | 12:05

Jože Colarič je izročil Mirjanu Kulovcu priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Novo mesto, Rosalnice - Z včerajšnjo slavnostno akademijo v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu je praznovanje 40-letnice podjetja Kolpa iz Rosalnic pri Metliki doseglo vrhunec. Z različnimi dogodki v podjetju pod sloganom '40 let uspehov v reki spominov' obeležujejo jubilej že vse leto. Tako na sejmih, na tradicionalnem srečanju Kolpa na Kolpi, z odprtjem muzeja Kolpinih izdelkov ter z izdajo knjige z naslovom 40 let uspehov v reki spominov.

Na včerajšnji slovesnosti je direktor in predsednik uprave Kolpe Mirjan Kulovec orisal razvoj podjetja, ki je leta 1978 začelo proizvodnjo v Rosalnicah kot Tovarna kopalniške opreme (TKO). Poudaril je, da je v desetletjih razvoja Kolpa postala eden vodilnih proizvajalcev kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi. Poznana je po blagovnih znamkah Kolpa san, Kolpa ker in Kerrock. Zadnja čase pa se vse bolj razvija program Kolpa solution, v katerem poskrbijo za idejno zasnovo, načrtovanje in oblikovanje, izvedbo in montažo modernih, udobnih in prestižnih prostorov in stavb.

Kolpa je že zdavnaj prerasla domače okvirje. V 44 držav po vsem svetu izvozi 80 odst. izdelkov. Poleg podjetja v Sloveniji ima lastna podjetja še v Nemčiji, Rusiji, Srbiji, Črni gori, na Hrvaškem in Madžarskem, proizvodni, skladiščni in razstavni prostori pa se razprostirajo na 60.000 m2 površine. Skupina Kolpa je lani ustvarila 52,7 milijona evrov prihodkov oz. 13 odst. več kot leta 2016. Rast prodaje se nadaljuje tudi v letošnjem letu.

Slavnostni govornik na akademiji je bil Jože Colarič, predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki je dejal, da v tekmovanju med podjetji danes o zmagovalcu ne odloča samo tehnologija, ampak predvsem ljudje. »Danes štejejo znanje, inovativnost, strokovnost in iznajdljivost ter hitre poslovne odločitve, ki prinašajo rezultate – kakovostne izdelke in storitve, ki jim kupci zaupajo. Vaši dosedanji dosežki dokazujejo, da lahko zaupate vase,« je med drugim poudaril Colarič, ki je Kulovcu izročil priznanje zbornice, ki ji predseduje. Priznanje Gospodarske zbornice Slovenije je Kulovcu izročil tudi njen izvršni direktor Samo Hribar Milič, ki je dejal, da so pred nami takšni časi, da bodo zmagovali inovativni in drzni. Z darilom sta se Kulovcu zahvalila tudi predsednica nadzornega sveta v Koli Irena Šterbenc in član sveta Brane Faleskini.

V Kolpi, ki je družbeno odgovorno podjetje, so se izkazali tudi tokrat. Mirjan Kulovec je predsednici belokranjskega društva Sožitje Heleni Domitrovič izročil bon za 5.000 evrov. Poleg knjig o zgodovini Kolpe, ki so bile na voljo zastonj, pa je bila skrinjica, v katero so obiskovalci prireditve lahko prispevali za rdeče noske.

V programu, ki ga je povezovala Vesna Žist, so nastopili akademska cirkuška umetnica Dana Auguštin, pevki Nuša Derenda in Viviana Kukar, pevec Danijel Popovič ter tamburaški orkester Dobreč.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija