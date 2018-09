Na ogled Abramove Samoumevnosti

7.9.2018 | 16:15

Kočevje - V Likovnem salonu Kočevje so sinoči odprli razstavo fotografa Uroša Abrama Samoumevnosti. Kot je povedala Nadja Kovačič iz Pokrajinskega muzeja Kočevje, so jo odprli na nestandarden način – s pogovorom z avtorjem, po katerem pa je s kratkim nagovorom zbranim razstavo tudi uradno odprl kočevski župan Vladimir Prebilič.

Danes 36-letni Uroš Abram živi in ustvarja med Kostanjevico na Krki in Ljubljano, s svojimi inovativnimi fotografskimi pristopi in tehnikami pa postaja prepoznaven ne le v slovenskem ampak tudi v širšem evropskem prostoru.

Abram je fotografijo študiral na praški akademiji FAMU, kjer je leta 2010 diplomiral, po študiju pa je nato deloval na področju oglaševanja, izobraževanja, predvsem pa ustvarjal na področju avtorske fotografije.

Vse od zaključka študija redno razstavlja v slovenskih in tujih galerijah. Leta 2010 je razstavljal na slovitem sejmu fotografije Paris Photo v Louvru v Parizu. Leto kasneje je s fotografsko razstavo Telo. Made in Me v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki postal najmlajši tam razstavljeni avtor. V kostanjeviški galeriji se je predstavil tudi lani z razstavo Dialoški portreti, ki je bila sicer lani na ogled tudi v ljubljanski Narodni galeriji. Bralci tednika Mladina ga poznajo predvsem po izvirnih fotografijah slovenskih kulturnikov. Kot umetniški vodja je skrbel za festival Noster Nostri v Kostanjevici na Krki in kot mentor sodeloval na festivalu Fotopub v Novem mestu.

Fotografije Samoumevnosti oz. fotografsko-kolažne ilustracije, kot jih poimenuje Uroš Abram sam, so nastale za knjižni prvenec raperja in kolumnista Mihe Blažiča – N'toka Samoumevni svet leta 2016. Na razstavi je na ogled polovica izmed desetih ilustracij, ki bogatijo notranjost knjige. »Gre pravzaprav za vsebinsko kompleksne likovne podobe, ki v sebi združujejo prizore aktualnih situacij sodobnega časa in gledalca postavljajo pred vprašanja o samoumevnosti le-teh. Vsaka od podob apelira na določeno družbeno-politično stanje in gledalca nagovarja k razmisleku,« piše v predstavitvi razstave.

Razstava bo na ogled do vključno 1. decembra, v tem času pa bodo, kot je povedala Kovačičeva, skušali v Kočevju pripraviti tudi pogovor z Miho Blažičem, tako da bodo spoznali še literarni del Samoumevnosti.

Besedilo in foto: M. Leskovšek – Svete

Galerija