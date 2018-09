Prvi šolski dan na Ekonomski in trgovski šoli Brežice

7.9.2018 | 12:25

Novinci (20. generacija Ekonomske in trgovske šole Brežice) pred vstopom v šolo

Brežice - Ekonomska in trgovska šola Brežice, ki letos praznuje 20 let, izvaja tri srednješolske programe: ekonomski tehnik, trgovec ter predšolska vzgoja. Šola je 3. septembra ponovno prijazno odprla vrata za vseh 305 dijakov, med katerimi je tudi 84 novincev oz. dijakov prvih letnikov.

Prenovljeno šolsko dvorišče, ki se je med počitnicami še polepšalo, je najprej pozdravilo vse prišleke. Dijaki starejših letnikov so se ob 8. uri zbrali v svojih matičnih učilnicah, novince pa je pred šolo najprej pozdravila ravnateljica dr. Mojca Tomažin, ki jim je obljubila lepa srednješolska leta in pomoč vseh delavcev šole, če se bodo pojavili kakšni problemi. Moto šole »Mar nam je za vsakogar« je cilj delovanja in sožitja na šoli, kjer naj bi dijaki poleg odličnega teoretičnega in praktičnega znanja pridobili tudi pomembne vrednote, kot sta spoštovanje in prijateljstvo.

Po izrečeni dobrodošlici novincem so jih nove razredničarke Mirica Starc (program trgovec – 19 dijakov), Darja Babič Drašler (predšolska vzgoja – 29 dijakov), Danica Pozvek Vidmar (ekonomski tehnik SSI – 26 dijakov) ter Patricija Rudolf (ekonomski tehnik PTI – 10 dijakov) popeljale v lepo pripravljene matične učilnice, kjer so se predstavili in pogovorili ter uredili vse potrebno za prijeten začetek pouka. Ogledali so si šolske prostore in veliko telovadnico.

Prvi dan so imeli vsi dijaki tri ure za ureditev vseh zadev z razredniki, dobili pa so tudi učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Po malici so imeli dve uri pouka in tako spoznali še druge profesorje, način dela in nekatere nove vsebine, ki jih čakajo. Šola bo letos praznovala tudi 20. obletnico delovanja na novi lokaciji, kar se bo odražalo v številnih svečanih dogodkih in prireditvah skozi celo šolsko leto. Tako bo 20. generacija dijakov še posebej deležna dodatnih aktivnosti in spodbud.

Vsem dijakom želimo, da bi bilo to leto zanje eno najlepših pa tudi varno v prometu.

Tekst in foto: Metka Galič

