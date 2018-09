Kandijski most odprt za promet, po Sokolski znova kot prej

7.9.2018 | 13:15

Kandijski most je znova prevozen. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Po opravljenem asfaltiranju in izvedbi talnih označb so danes za promet odprli Kandijski most. »S tem se ukinja tudi začasna prometna ureditev na Sokolski ulici in pri Anton Podbevšek Teatru, kjer promet znova poteka enosmerno v smeri Kandijskega mostu. Za prebivalce zalednih ulic velja posebno opozorilo, da Sokolske ulice ne morejo več uporabljati za izvoz v smeri tržnice,« so opozorili na novomeški občini.

Tlakovanje v spodnjem delu je v zaključni fazi in bo končano v septembru. Gradnja infrastrukturnega kolektorja se zaključuje na vrhu Glavnega trga, sledi urejanje Rozmanove ulice do križišča s Foto Asjo, so se sporočili.

M. Ž.