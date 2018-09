Z mačkom Murijem v prvi šolski dan

7.9.2018 | 13:20

Dobrnič - Tretjega septembra se je za vse učence in dijake širom Slovenije začelo novo šolsko leto. Prvi šolski dan je še posebej pomemben za prvošolce, ki z različnimi predstavami, pričakovanji in tudi z malce negotovosti prvič prestopijo šolski prag.

Sedem prvošolcev je v ponedeljek v spremstvu svojih staršev prvič prestopilo vrata Podružnične šole Dobrnič v novi vlogi, v vlogi učenca. V telovadnici so jih ob tem pomembnem dogodku že pričakovali ostali učenci šole. Po uvodnem pozdravu moderatork so navzoče nagovorili vodja Podružnične šole Dobrnič Ana Kastigar, ravnatelj Osnovne šole Trebnje Rado Kostrevc, podžupan Občine Trebnje dr. Jože Korbar in vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na Občini Trebnje Žiga Zaplotnik. Podžupan je prvošolcem podaril knjigo Kje si avtorice Marte Bartolj. Spodbudil jih je, naj slikanico pripovedujejo staršem. Tudi petošolke Larisa, Manca in Zoja so ugotovile, kako pomembne so knjige, saj lahko iz njih veliko novega izvemo, veliko pa se lahko naučimo tudi drug od drugega, zato so prvošolcem obljubile, da jim bodo vsi učenci podružnice pomagali pri pridobivanju novih znanj in izkušenj.

V predstavi, ki so jo pripravili učenci dramskega krožka, so učenci izvedeli, da imajo tudi v mačjem mestu čisto pravo šolo. Spoznali so tudi, česa vsega se učijo v njej. Po ogledu igrice so prvošolci uspešno našli pot do učilnice, ki je bila označena s knjigami in brez težav opravili vse naloge, ki jih je za njih pripravil maček Muri. Za nagrado so se posladkali s sladoledom, domov pa so odnesli blazinico v obliki mucke, ki jih bo spominjala na prvi šolski dan. Polni novih vtisov in pričakovanj, kaj jih v tem šolskem letu še čaka, so se odpravili domov.

Prvošolcem želimo dobrega počutja med nami. Vsem učencem šole pa, da izkoristijo vse priložnosti, ki se jim bodo ponudile na poti pridobivanja novih znanj, izkušenj in spretnosti.

Klavdija Livk, Bojana Kastigar,

Podružnična šola Dobrnič

Galerija