Dvojezična Zvočna tapiserija

7.9.2018 | 14:10

Jadranka Matić Zupančić je izdala peto pesniško zbirko. (Foto: V. V.)

Novo mesto - V Trdinovi čitalnici knjižnice Mirana Jarca so v sredo predstavili pesniško zbirko pesnice in prevajalke Jadranke Matić Zupančič z naslovom Zvočna tapiserija/Zvučna tapiserija. To je že njena peta pesniška zbirka, nastala pa je ob 25. obletnici sodelovanja med karlovško in novomeško knjižnico, katerega pobudnica in začetnica je prav sama.

Pesniško zbirko je izdala Mestna knjižnica Ivana Gorana Kovačića iz Karlovca. Vsebuje enaintrideset pesmi v hrvaškem in slovenskem jeziku. Pesmi so najprej nastale v hrvaškem jeziku in so bile kasneje prevedene v slovenščino. To delo je avtorica zbirke zaupala prevajalki in dolgoletni prijateljici Nataši Petrov, urednik zbirke pa je Željko Mavretić. Avtorica fotografije na naslovnici zbirke je Mira Grahek. Razložila je, da je bila fotografija posneta v neki pokrajini na severu Anglije, ki slika pravo zvočno tapiserijo. Tam se reka izliva v morje, voda, ki teče po kamenčkih do njega, šumi in galebi, ki letajo nad morjem, kričijo, zato ta pokrajina kot nalašč zaobjame celotno pesniško zbirko.

Knjiga je razdeljena na štiri dele. Prvi del so pokrajine, drugi je aquatika, ki ga je avtorica doživela v Karlovcu in kasneje podoživela v Sloveniji. Tretji del je posvečen pesnjenju. Ena izmed pesmi je posvečena vaškemu pesniku Danijelu Dragojeviću. Nanjo jo je opozorila priznana slovenska pesnica Anja Golob, ki se ji je tudi zahvalila, da ji je razprla optiko doživljanja njegove poezije. Četrti del z naslovom sonar pa vsebuje družbeno kritične pesmi.

Avtorica je leta 2000 prejela državno Čopovo diplomo za delo na področju knjižničarstva, leta 2001 pa Trdinovo nagrado Mestne občine Novo mesto in je tudi članica Kulturnega društva Severina Šalija in hrvaškega društva pisateljev.

Med branjem pesmi in pogovorom z avtorico in gosti, ki ga je povezovala Alenka Murgelj, je v spremstvu Jerneja Fabjana na klaviaturah dve skladbi odpela Tjaša Primc.

Besedilo in fotografije: Valentina Vidmar

