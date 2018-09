Sprejemni center za migrante bi bil na Obrežju

7.9.2018 | 15:15

Sestanek z Uradom za migrante so organizirali na pobudo Brežiškega župana Ivana Molana (v sredini). (Foto: M. L.)

Današnji delovni pogovor je minil delno tudi v znamenju prepričevanja, v katerem je gostitelj srečanja trdno zagovarjal svoja in stališča obmejnih krajevnih skupnosti. (M. L., foto: L. K.)

Na pobudo brežiškega župana Ivana Molana je bil danes na občini Brežice sestanek z vladnim uradom za oskrbo in integracijo migrantov, na katerem so razpravljali o načrtu za vzpostavitev sprejemno - registracijskega centra v občini Brežice, je sporočila tiskovna predstavnica občine Lavra Kreačič.

Sestanka sta se udeležila tudi predsednika krajevnih skupnosti Dobova in Jesenice na Dolenjskem Mihael Boranič in Bogdan Palovšnik. Direktorica urada Mojca Špec Potočar je predstavila nalogo tega organa, da po navodilu in v sodelovanju s policijo in ministrstvom za notranje zadeve poskrbi za vzpostavitev in delovanje sprejemno registracijskih centrov na meji, če bi bilo to potrebno ob morebitnem povečanem prihodu migrantov v našo državo.

Centre država načrtuje ob državni meji tik ob mejnih prehodih, v občini Brežice na območju mejnega prehoda Obrežje. Center bi bil zaprtega tipa z omejitvijo gibanja. Urad bi postavil šotor s sanitarno opremo in ograjo ter poskrbel za obleko, hrano in drugo, postopke z migranti in varovanje bi izvajala policija. Centre načrtujejo za sprejem do 320 oseb, ki bi se v centru zadržale največ do 72 ur. Migrante, ki bi zaprosili za azil v Sloveniji, bi premestili v notranjost države, tiste, ki ne bodo zaprosili za azil, bo Slovenija vrnila v Hrvaško.

Župan Molan je dejal, da je občina z dopisom na sestanek povabila tudi policijo, a se je za zdaj odzval samo urad. Župan je dejal, da so predstavniki občine in krajevnih skupnosti na sestanku pridobili osnovne informacije o sprejemno – registracijskih centrih. Za občane in krajane v neposredni bližini centra je pomembno, da bi bil sprejemno registracijski center začasen in zaprtega tipa, torej da bo gibanje ljudi v njem omejeno.

Iz urada so pojasnili, da dveh stanovanj v Brežicah, ki sta bili opremljeni za morebitno naselitev beguncev, ne bodo potrebovali, ker je Slovenija že izpolnila dogovor o tem koliko beguncev iz Evrope bo sprejela in trajno nastanila.

Urad bo stanovanji vrnil ministrstvu za javno upravo, kar pomeni, da v bližnji prihodnosti v občini Brežice ne bo trajne naselitve migrantov, so še sporočili z občine Brežice.

M. L.