V čelnem trčenju se je ena oseba poškodovala

7.9.2018 | 18:50

Ob 6.58 sta na cesti Boštanj–Vrhovo, občina Sevnica, čelno trčili osebni vozili, pri čemer se je ena oseba poškodovala. Reševalci NMP Sevnica so osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem in vlečni službi pri odstranitvi vozil. Cestišče je očistil delavec cestnega podjetja. Obveščene so bile pristojne službe.

Zaklenila so se ji vrata

Ob 13.27 so se v naselju Volčje, občina Brežice, stanovalki stanovanjskega objekta zaklenila vhodna vrata. Posredovala sta gasilca PGD Brežice, ki sta s tehničnim posegom vrata odprla.

Potok poplavil cestišče

Ob 17.06 je med naseljema Krško in Cesta, občina Krško, zaradi zamašene cevi pod mostom, potok poplavil cestišče. Vejevje in ostale naplavine je odstranil dežurni pri podjetju Kostak Krško in s tem sprostil vodno pot.

Trčili osebni vozili

Ob 10.39 sta na Otoški cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet in pomagali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so odpeljali dve poškodovani osebi v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Odstranili nad cesto nagnjeno drevo

Ob 16.05 so v Tomažji vasi, občina Škocjan, gasilci PGD Tomažja vas razžagali nad cesto nagnjeno drevo.

Jutri brez vode

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Dol. Težka voda, Črmošnjice pri Stopičah, Šentjošt in Verduna v občini Novo mesto, da zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju jutri od 22.00 do predvidoma 2.00 ure zjutraj ne bo pitne vode.

M. L.-S.