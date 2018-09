V šolski kuhinji vlaga in plesen

8.9.2018 | 13:35

Največja težava je trenutno šolska kuhinja, je povedala ravnateljica OŠ Center Marta Pavlin.

Šola ima tri trakte stranišč v vertikalah od kleti do zgornjega nadstropja. Med počitnicami so uspeli prenoviti en trakt sanitarij, naslednja dva naj bi prišla na vrsto v prihodnjem letu.

200.000 naj bi občina v prihodnjem letu namenila za fasado z ureditvijo vhodov.

Novo mesto - V ponedeljek je več kot 500 učencev in učenk prestopilo prag OŠ Center, šole v središču mesta, ki bo naslednje leto praznovala 90-letnico delovanja. Ravnateljica Marta Pavlin je s strokovnim kolektivom na rezultate šole več kot ponosna, precej manj pa na videz in stanje objekta, ki večjih prenov ni bil deležen že desetletja. Najbolj kritično je v šolski kuhinji, na kar je opozorila tudi sanitarna inšpekcija.

Marta Pavlin, ki bo z novim šolskim letom nastopila svoj drugi 5-letni mandat, je povedala, da je MO Novo mesto v zadnjih letih okoli 50 tisočakov letno namenila za postopno menjavo oken; projekt so končali lani. A seznam nujnih prenov s tem še zdaleč ni končan: »Večjih posegov na šoli v zadnjih desetletjih ni bilo. Največja težava je trenutno šolska kuhinja, v kateri je velika prostorska stiska. Kuhinja je tudi sanitarno neustrezna; od inšpektorice smo prejeli odločbo o nujni prenovi. Grozili so nam že nekaj let, zadeve smo sproti sami sanirali, kolikor smo uspeli, a denarja za tako veliko investicijo nimamo. Letos spomladi smo prejeli novo odločbo sanitarne inšpekcije, da moramo zadeve nujno urediti do 1. septembra letos, a smo jih prepričali, da nam oz. občini dajo čas do naslednjega šolskega leta, saj so zadeve vezane na občinski proračun.«

Prostorska širitev kuhinje v kleti žal ne bo mogoča, zdajšnje stanje pa je po besedah ravnateljice kritično: »Prostori so vlažni, plesnivi, ploščice se dobesedno luščijo s sten, vse napeljave so dotrajane in neustrezne. Nujno bo treba urediti prezračevalni sistem; zdaj je to speljano po starem dimniku, ki smo ga sicer sami očistili, a to ne zadostuje, zato imamo tako velike težave z vlago in posledično s plesnijo. Nujno bo treba urediti hidroizolacijo.« Šola sama postopno menjava tudi opremo v kuhinji. »Letos smo naročili novo prekucno ponev, kar nas je stalo slabih pet tisoč evrov, zamenjali smo tudi 30 let star kotel, ki stane podobno. Oprema je namreč enako zastarela.«

Na šoli so pred leti prenovili manjše jedilnice v kleti, a so nekatere brez umivalnikov in Marta Pavlin upa, da jih bodo dobili ob prenovi kuhinje. A težav s tem še ni konec: »Ob zamenjavi oken niso namestili zunanjih špalet, tako da je propen izpostavljen soncu in zunanjemu vremenu, tam so že mravlje, in če se ne bomo lotili tudi zunanjih sten oz. fasade, ki ponekod odpada, jih bomo kmalu imeli tudi v šoli.« OŠ Center je bila sicer del občinskega projekta energetskih sanacij javnih objektov, »ko so vzpostavili daljinsko voden monitoring ogrevanja in na radiatorje, tretjina jih je starih okoli 40 ali 50 let, namestili termostate.«

Ker so okna zamenjana, so se v dogovoru z občino odločili, da bodo 50 tisočakov, kolikor so jih iz občinske blagajne dobili za nujne naložbe, namenili za sanitarije. »Te niso bile deležne obnov, odkar so jih zgradili. Tudi to je zelo nujno, saj imamo tri trakte stranišč v vertikalah od kleti do zgornjega nadstropja. Med počitnicami smo uspeli prenoviti en trakt sanitarij, naslednja dva naj bi prišla na vrsto v prihodnjem letu. Ker je nekaj denarja ostalo, a ga ni bilo dovolj še za en trakt, se bomo lotili še ene težave: v zgornjem nadstropju imamo stare, dotrajane in za učence nevarne rebraste radiatorje; zamenjali naj bi jih še pred letošnjo kurilno sezono,« pripoveduje Marta Pavlin.

Znane so prostorske stiske OŠ Center, a ravnateljica pravi, da bodo v dogovoru z Zavodom Novo mesto učencem omogočili več ur športne vzgoje v sosednji športni dvorani, sicer pa na šoli še veliko stvari kliče po prenovi: »Lotiti se bo treba tudi zunanjega stopnišča pred vhodom v šolo, saj se poseda in se bojimo, da bi se podrlo. Neuresničena želja pa žal za zdaj ostaja nadstrešek pred garderobo, kjer ni nikakršnega zavetja.«

Na opisane težave sta občino že pred časom opozorila tudi sveta šole in staršev, vrstili so se sestanki s predstavniki občine in Marta Pavlin pravi, da so jim končno prisluhnili. Kot smo poročali v Dolenjskem listu, so v proračunu za prihodnje leto postavko za naložbe v OŠ Center podvojili oz. s prvotno namenjenih 150.000 dvignili na 300.000 evrov.

»Vrednost vseh predvidenih del je ocenjena na 405.000 evrov z davkom, od tega dobrih sto za sanacijo kuhinje, 90.000 za sanitarije, 200.000 za fasado z ureditvijo vhodov in 10.000 za zamenjavo starih radiatorjev,« so pojasnili na občini. Dotrajano kuhinjo nameravajo prenoviti prihodnje leto, ko naj bi se lotili tudi fasade, če bo dovolj denarja, pa še preostalih traktov stranišč.

