Četrti dnevi kočevarske kulture

8.9.2018 | 10:45

Na otvoritveni slovesnosti je nastopila tudi kočevarska folklorna skupina Društva Kočevarjev staroselcev.

Avstrijska veleposlanica v Sloveniji mag. Sigrid Berka

Pred začetkom uradnega odprtja 4. Dnevov kočevarske kulture so pripravili tudi parado traktorjev starodobnikov.

Kočevske Poljane - V Občicah v občini Dolenjske Toplice so včeraj odprli četrte Dneve kočevarske kulture, ki so namenjeni predstavitvi in ohranjanju bogate kočevarske kulture, ki po več kot 600 letih počasi izginja.

Do prihodnje nedelje se bo skupno zvrstilo šestnajst dogodkov, na katerih se bodo obiskovalci lahko seznanili z načinom življenja Kočevarjev in njihovo kulturo. »Vse te prireditve ponovno dokazujejo, da je kočevarska kultura v Sloveniji še vedno nadvse živa in ustvarjalna vsem nasprotnim mnenjem navkljub,« je sinočnji prireditvi v slovenščini povedala avstrijska veleposlanica v Sloveniji mag. Sigrid Berka.

Po njenih besedah so slovenski Kočevarji obstali in še danes ohranjajo vez z ostalimi Kočevarji, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom. »Dovolite, da ob tej priložnosti ponovno izrazim obžalovanje, da Slovenija ne namerava priznati svoje nemško govoreče skupnosti. To priznanje bi navsezadnje tudi omogočalo, da bi Slovenija kot domovina slovenskih Kočevarjev v prihodnje v večji meri kot do sedaj podprla vašo kulturo in vaš jezik,« je še dejala.

V 14. stoletju so grofje Ortenburžani na obe strani Kočevskega roga naselili prve nemško govoreče priseljence iz vzhodne Tirolske in zahodne Koroške. Glavna razloga za njihovo naselitev sta bila prenaseljenost na Koroškem in gospodarska neizkoriščenost posesti na Kočevskem, ki je bilo zelo redko naseljeno ali celo nenaseljeno. V drugi polovici devetnajstega stoletja je na tem območju živelo 28.000 Kočevarjev, ki so zaradi odmaknjenosti ohranjali svoj jezik in živeli v sožitju v Slovenci. Mnogi so se že konec 19. stoletja zaradi revščine izselili v ZDA, drugi izselitveni val pa je Kočevarje doletel v zimi z leta 1941 na 1942. »V tej dolini je ostala le peščica Kočevarjev, kakšnih 100 ji je bilo. Po osamosvojitveni vojni so ustanovili Društvo Kočevarjev staroselcev, katerega namen je povezovanje z rojaki po svetu ter ohranjanje njihove dediščine in jezika,« je dejal predsednik Društva Kočevarjev staroselcev Marjan Štangelj.

Topliški župan Jože Muhič je poudaril, da je pomembno ohranjati kulturno dediščino za prihodnje rodove. »Zelo malo slovenskih občin se lahko pohvali, da ima na svojih tleh ljudi, ki imajo drugačen materni jezik in živijo drugačen način življenja,« je pred dnevi dejal topliški župan.

Dnevi kočevarske kulture so skupen projekt treh občin, in sicer Dolenjskih Toplic, Kočevja in Semiča, kajti Kočevarji so včasih živeli na območju, ki se razprostira po zgoraj omenjenih občinah. Prvič so jih izpeljali v Dolenjskih Toplicah, nato so potekali v Kočevju, lani je prireditev organizirala občina Semič, letos pa znova Dolenjske Toplice.

Danes pripravljajo pohod po poti Kočevarjev, odprte dveh razstav, ljubitelji slikanja pa se bodo lahko udeležili likovne delavnice na prostem.

Besedilo in fotografije: R. N.

