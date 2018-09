Maribor v končnici strl odpor Dobove

8.9.2018 | 10:50

Ilustrativna fotografija, arhiv DL

Dobova - Z včerajšnjo tekmo Dobova – Maribor se je začela 28. sezona v prvi slovenski rokometni ligi za moške. Zmage v gosteh z 28:23 so se veselili Štajerci, ki so šele v zadnjih desetih minutah z delnim izidom 6:2 strli odpor domačih rokometašev.

Prvi gol v letošnji sezoni državnega prvenstva je dosegel Matevž Kunst, ki je iz Šmartnega prišel v Dobovo. Varovanci Sandija Markla so bili na začetku srečanja boljši nasprotnik in v deveti minuti so vodili že za plus tri zadetke (6:3). A sredi prvega polčasa so gostje izid uspeli izenačiti na deveti točki in si do odmora priigrali štiri gole prednosti.

Če je kdo mislil, da je tekma že odločena, se je zmotil, saj so rokometaši Dobove po dveh zadetkih Doriana Markušića ujeli priključek in izenačili na 17. točki. Pred zadnjimi desetimi minutami so Mariborčani vodili za gol (22:21), a že nekaj trenutkov kasneje je bilo na semaforju 26:21. V tem delu tekme se je v napadu razigral Niko Medved, ki je bil z devetimi zadetki najboljši strelec tekme.

Izidi, 1. krog:

- včeraj:

Dobova - Maribor Branik 23:28 (11:15)

Dobova: Dular, Markušić 4 (1), Leben, Kučič 1, Polutnik, Humek, Bura 5 (2), Majić 1, Jazbec 3, Zavodnik 2, Krnc, Šušmjara 2, Kunst 4, Sintič 1, Hotko, Novak.

Maribor Branik: Đurica, Žabić, Medved 9 (4), Celminš 5, Marušič, Štamic, Sok 1, Šol 3, Simonič, Jerenec 1, Velkavrh 4, Budja, Jerebie 2, Golik 2, Buneta 1, Štumpfl.

- danes:

19.00 Dol TKI Hrastnik - Urbanscape Loka

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Trimo Trebnje

- jutri:

18.00 Krka - Riko Ribnica

- sreda, 12. september:

19.00 Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje

- sreda, 18. oktober:

19.00 Koper 2013 - Celje Pivovarna Laško

R. N.