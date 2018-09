Uresničili dolgoletno željo - nov vrtec

8.9.2018 | 10:40

Prvi del novega vrtca v Šentjerneju je nared.

Šentjernej - »V Šentjerneju smo dolgo čakali na ta dan. Z novim vrtcem poravnavamo dolg našega kraja do otrok. Dobili smo le ne nov vzgojno-varstveni objekt, ki je bil dolgoletna želja, ampak smo z njim izboljšali tudi videz središča našega kraja,« je na včerajšnji slovesni otvoritvi novozgrajenega prvega dela novega otroškega Vrtca Čebelica zadovoljen dejal župan Radko Luzar.

Pahor je županu Luzarju v zahvalo in priznanje za njegovo delo izročil slovensko zastavo.

Slavnostni govornik je bil predsednik države Borut Pahor, ki je vsem čestital za tako pomembno pridobitev, vrtičkarjem, ki so se predstavili z zanimivim programom, pa je dejal še, da je njihova edina dolžnost, da se imajo v novem vrtcu lepo in da uživajo v otroštvu. Skupaj z ravnateljico vrtca jih je celo povabil v predsedniško palačo in jim zaupal, da ima tam tudi škrata… Pahor je županu Radku Luzarju kot »dobremu in vzornemu županu, ki gradi ne le vrtec, ampak tudi mostove v občini«, podelil slovensko zastavo.

Prireditev je bila zaradi slabega vremena kar v telovadnici vrtca, ki je bila kar premajhna za vse obiskovalce.

Z novim 18-oddelčnim vrtcem, ki so ga postavili pri šentjernejski osnovni šoli, rešujejo otroško varstvo za naslednje desetletje. Prostorska stiska je namreč že desetletja velik problem, reševali so jo z družinskimi varstvi, vrtec je deloval tudi na sedmih različnih lokacijah, a vendar so kdaj na leto morali odkloniti tudi po 40 do 50 otrok. V novem vrtcu, ki ga gradijo v dveh fazah, bo varstvo dobilo okrog 350 otrok.

Najmlajši so peli, plesali..., kasneje pa je vse zabavala skupina Čuki.

Prvi del zgrajen, drugi se še gradi

Prvi del novega vrtca z desetimi oddelki so začeli graditi pred dobrim letom in od junija so v njem že malčki, ki so se tja preselili iz starega, montažnega vrtca. Tega so podrli in zdaj na tem mestu že nastaja drugi del vrtca, ki ga morajo dokončati do 30. oktobra, ko poteče rok sofinanciranja. Ker gre za energetsko varčno in pretežno leseno gradnjo, je naložbo podprl Eko sklad.

Samo Hudoklin

Kot je na otvoritveni slovesnosti povedal direktor občinske uprave Samo Hudoklin, so z Eko sklada prejeli okrog tretjino potrebnih sredstev, to pomeni dobrih 768 tisoč evrov za prvo fazo vrtca in dobrih 428 tisočakov za drugo fazo. Občina se je tako odločila za najem novega, 2,3 milijona evrov visokega kredita, saj celotna naložba v bruto znesku predstavlja skoraj 3 milijone 770 tisoč evrov - obe fazi ter vso opremo in zunanjo ureditev.

Projektno dokumentacijo za nov vrtec je pripravilo podjetje Esplanada iz Šentruperta, izvajalec del je bilo ljubljansko podjetja Dema plus s partnerjem Riko hiše iz Ribnice.

Ravnateljica Ana Srpčič, župan Radko Luzar in predsednik države Borut Pahor prihajajo v nov vrtec.

Na slovesnosti, ki so se je udeležili tudi bivši delavci vrtca, občani, pa mnogi župani iz sosednjih občin, je bilo slišati zahvale vsem, ki so prispevali za to pomembno pridobitev v Šentjerneju. Tudi posameznikom in podjetjem, ki so na posebnem računu zbrali preko 50 tisoč evrov.

Ravnateljica vrtca našteva pridobitve

Nagovor ravnateljice Vrtca Čebelica Ane Srpčič

Borut Pahor z malčkom, ki mu je izročil darilo.

In kaj o pridobitvah z novim vrtcem meni ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič? »Z novim vrtcem smo pridobili velik večnamenski prostor, katerega osnovna funkcija bo prostor za športne dejavnosti otrok; že z manjšimi dopolnitvami pa bo to lahko prostor za prireditve, predavanja in srečanja. Različna didaktičana sredstva kot so likovni material, glasbila za otroke, športni rekviziti ter drugi didaktični pripomočki, bodo odslej lahko shranjeni v kar treh kabinetih. Nova in še kako potrebna pridobitev so prostori za vzgojitelje in prostor za individualno delo,« pravi Srpčičeva. Tu se bodo odslej strokovnjaki lahko posvečali otrokom s posebnimi potrebami in izvajali dodatno strokovno pomoč, strokovni delavci pa načrtovali delo, se srečevali na delovnih sestankih, strokovnih aktivih in pogovornih urah s starši. V nadstropju so tudi upravni prostori vključno z računovodstvom in prostorom za ravnatelja.

Nastopi otrok, ki so se v vzgojiteljicami zelo potrudili, so bili prisrčni.

Kuhinjski prostori imajo status razdelilne kuhinje, v kateri bodo kuharji pripravljali zajtrke in malice ter izvajali razdeljevanje kosil ter pomivanje posode za večino naših enot. Shramba, prostornejše hladilne omare in nova pomivalna linija bodo omogočali ustrezno pripravo in hranjenje živil za vse otroke, ki obiskujejo naš vrtec. Za potrebe prevoza invalidnih oseb in hrane v nadstropje, je v stavbo vgrajena dvižna ploščad saj gre za enonadstropno stavbo. V vsakem nadstropju je namreč 5 oddelkov.

Tudi ravnateljica se je zahvalila vsem zaposlenim v vrtcu, pa staršem, in seveda občini z županom na čelu, da so v Šentjerneju le prišli do novega vrtca.

Po koncu gradnje še drugega dela vrtca bodo zunaj Šentjerneja ohranili le še vrtčevsko enoto v Orehovici. Tam obstaja tudi možnost širitve, ki je v samem Šentjerneju ni več.

Besedilo in foto: L. Markelj

