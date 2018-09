Roka v stroj za ličkanje koruze

8.9.2018 | 10:50

Ob 17.56 je v Gorenjih Selcah v občini Trebnje delovni stroj za ličkanje koruze zagrabil roko občanke. Še pred prihodom gasilcev so domači razstavili stroj in sprostili poškodovano roko. Gasilci PGD Trebnje so nudili prvo oskrbo, reševalci NMP ZD Trebnje pa poškodovano odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 7.08 je na avtocesti Novo mesto–Ljubljana pred izvozom Mirna Peč v smeri Ljubljane osebno vozilo trčilo v obcestni znak, zapeljalo na brežino in nazaj na cestišče. Gasilci GRC Novo mesto so mesto dogodka zavarovali, odklopili akumulator, posuli z vpojnimi sredstvi iztekle tekočine, pomagali vlečni službi ter policistom. Na kraju je bil dežurni delavec Dars-a. Poškodovanih ni bilo.

