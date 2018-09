Potapljači so iz reke Krke pobrali 600 kg smeti

8.9.2018 | 18:15

Novo mesto - V Novem mestu je bila danes tradicionalna že 25. akcija čiščenja reke Krke, v kateri so se združili potapljači Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto in Slovenske potapljaške zveze. V večurni ekološki akciji so odstranili približno 600 kg odpadkov.

Ćeprav zaradi ozaveščenosti ljudi v zadnjih letih v naših rekah konča manj predmetov, so potapljači iz Krke potegnili več kovinskih in steklenih odpadkov ter težjih plastičnih odpadkov, z bregov reke pa tudi plastične vrečke in plastenke, ki so močno onesnažujejo rečni ekosistem.

Predsednik Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto Davorin Jordan je po končanem podvigu pohvalil vse sodelujoče in se jim zahvalil za njihov doprinos k čistejšemu okolju. Na dogodku, ki je sledil končani akciji, je dejal: »Reke so naše naravno bogastvo ter dom številnim živalim in rastlinam. Poskrbimo, da bodo le te tudi v prihodnje čiste, ter da odpadkov v naravi kmalu ne bo več«.

B. B.

Galerija