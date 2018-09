Skoki v Krko imenitno uspeli

8.9.2018 | 20:00

Blaž Vohar med salto nazaj (Foto: I. Vidmar)

Soteska - Salto nazaj, salto naprej in obrat za 360 stopinj je Blaž Vohar, eden izmed vodilnih članov Športno kulturnega društva Pank Kura iz Dolenjskih Toplic, predstavil številnim udeležencem prireditve ob desetletnici omenjenega društva oziroma, kot so to naslovili sami, desetemu jajcu, ki ga je znesla njihova kura. Za to priložnost so pod mostom v Soteski pripravili kolesarsko skakalnico, ki je pogumne topliške kolesarje metala visoko nad gladino reke Krke, v katero jih je nato potisnila sila gravitacije. Prav vsi skoki so imenitno uspeli.

Z isto silo pa so se na treh gorskokolesarskih trailih (Trail 888 s Sv. Petra, Jarki in Za Majhovo) poleg članov domačega kluba spopadli tudi številni gostje z vse Slovenije. Proslava desetega jajca Pank Kure se nadaljuje s koncerti domačih skupin Luto, Stara Šula, Captain Morgans Revenge, zabava pa naj bi se pred Hudičevim turnom končala ob dveh zjutraj.

I. V.

Galerija