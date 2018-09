Mamin partner na kriva pota potegnil pastorka

9.9.2018 | 13:00

Od leve proti desni: Antonijo Bajt - Devo, Gordan Hudorovac, Anka Hudorovac - Anita

Novo mesto, Mirna - Letošnjo pomlad se je na Mirni zgodilo nekaj tatvin in ropov, zaradi katerih sta se na novomeškem sodišču znašla 30-letni Antonijo Bajt - Devo in 18-letni Gordan Hudorovac. Pred sodnika Borisa Kodriča je stopila tudi 40-letna Anka Hudorovac - Anita, saj je skupaj z omenjenima, prvi je njen partner, drugi pa sin, ovirala pravosodne in druge državne organe.

Zapletena zgodba. Vsi obtoženi sicer živijo na Mirni, sta pa moška od 24. aprila v pridržanju oz. priporu. Sodnik Kodrič je za vsakega izmed treh obtoženih posebej razpisal predobravnalni narok, na katerem so vsi priznali kazniva dejanja, ki jim jih je očitala okrožna državna tožilka Vesna Fink.

Opila sta ga in okradla

Anntonijo Bajt in Gordan Hudorovac sta aprila izkoristila zaupanje Mirnčana Andreja. Na svojem domu sta ga najprej opila, potem pa mu ukradla zlato ogrlico, obeske in prstan. Dva dni pozneje sta znanca ponovno opila, pri čemer je Bajt ostal z njim, Hudorovac pa je medtem vlomil v Andrejevo hišo in ukradel motorno žago, tablični računalnik, gorivo, udarno kladivo in sekiro (vse skupaj v vrednosti okoli 1.500 evrov). Njuno izkoriščanje sokrajana se tu ni ustavilo. Nekaj dni pozneje sta mu z grožnjami, da ga bosta pretepla, z vlečenjem in odrivanjem vzela še 230 evrov, ki jih je dvignil na bankomatu.

Vsi trije obtoženi so po tistem, ko sta moška okradla in oropala Andreja ter ju je ta prijavil organom pregona, skupaj prišli na njegov dom in mu grozili, da mu bodo zažgali hišo in da ga bodo ubili, če ne bo umaknil ovadbe.

Dogajanje pred picerijo

Moški del družine se ni spravil le na Andreja. Pred mirnsko picerijo se je lotil še drugih – enemu sta hotela vzeti ključe od avtomobila, in ker jima jih ni hotel dati, sta ga udarila in brcala, Antonijo je udaril tudi žensko, ki je takrat prišla iz lokala, in moškega, od katerega je s pestmi zahteval denar.

Antonijo ima na vesti še en greh. Biološke sledi so ga namreč izdale, da je bil kak mesec prej zraven, ko so vlomili v trgovino Tuš na Mirni, iz katere so ponoči odnesli za okoli 4.500 evrov prehrambnih artiklov, pijače in denarja.

Eden dobil hčerko, drugi sestro



Anka Hudorovac - Anita je pred tremi meseci povila hčerko, ki jo je pripeljala s sabo v Novo mesto.

Srečanje družine na sodišču prejšnji teden je bilo polno čustev. Ker sta oba moška v priporu (eden v Murski Soboti, drugi v Novem mestu), ženska pa je, medtem ko ju ni bilo doma, sedmič rodila – starejši je dobil hčerko, mlajši polsestrico –, je bila to priložnost za kratko družinsko srečanje, saj je Anka Hudorovac s seboj pripeljala tri najmlajše hčerke.

Sodnik je Bajta, ki je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, obsodil na štiri leta zapora, Gordana Hudorovca, ki kot polnoleten še ni bil kaznovan, na dve leti in osem mesecev zapora, Anko Hudorovac pa na pogojno kazen sedem mesecev zapora v preizkusni dobi treh let.

Vsi trije so svoja dejanja v sodni dvorani obžalovali. Najmlajši, Gordan Hudorovac, je še posebej poudaril, da si želi in da se trudi, da bi odgovorno živel. "Poskušal sem si urediti življenje. Dokončal sem osem razredov osnovne šole, se vpisal v skrajšan program srednje in skoraj dokončal en letnik. Iskal sem si stanovanje, a ker sem zaradi groženj Romov iz Vejarja prenehal hoditi v službo, sem ostal brez denarja in sem šel domov. Ko se je iz zapora vrnil mamin partner Antonijo, je ta očitno slabo vplival name," je rekel svetlolasi Hudorovac, ki bo čez dva tedna dopolnil 19 let.

Janja Ambrožič