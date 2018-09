Dolenjski derbi pripadel rokometašem Ivančne Gorice

9.9.2018 | 07:30

Blaž Fink je v drugem polčasu dosegel oba zadetka ne tekmi.

Trebanjcem je močno škripalo v napadu.

Trener Trebnjega Benjamin Teraš je imel takoj po tekmi sestanek s svojimi varovanci.

Ivančna Gorica - Rokometaši Ivančne Gorice, ki so se znova vrnili v prvo državno ligo, so sezono začeli s prepričljivo zmago. S 24:19 so bili pred številnimi gledalci v dvorani Osnovne šole Stična boljši od Trima Trebnje, ki je enajst minut pred koncem zaostajal celo za deset zadetkov.

Trebanjci, ki so letos kar precej spremenili ekipo, so se pred začetkom tekme zavedali, da jih čaka težak dolenjski derbi. Začetek srečanja je bil izenačen, saj nobeni ekipi ni uspelo priigrati otipljvejše prednosti. Šele v finišu prvega polčasa so se Ivanjčani odlepili na plus štiri zadetke.

V prvih tridesetih minutah so gostje le devetkrat zatresli njihovo mrežo in tudi v drugem polčasu trebanjska igra v napadu ni stekla tako, kot si je želel novi trener na njihovi klopi Benjamin Teraš. Preveč strelov je šlo precej mimo gola, nekajkrat so imeli smolo, ker je njihove poizkuse zaustavila vratnica oz. prečka, pa tudi v igri z igralcem več so bili premalo kreativni, da bi ustvarili višek igralca. V dvajsetih minutah drugega polčasa so zadeli le Marko Kotar, Klemen Sašek in Uroš Udovič. Na drugi strani so domači rokometaši na krili izjemne publike nizali gole kot za šalo.

Kapetan Simon Stopar je bil motor ekipe in je bil na koncu z šestimi zadetki najboljši strelec tekem. Obenem je s svojimi domiselnimi podajami tudi lepo zaposlil soigralce v napadalnih akcijah. Po zadetku Blaža Finka, ki je prišel v Ivančno Gorico iz Ribnice, je bilo na semaforju že 22:12. Zadnjih deset minut je bilo zgolj še formalnost, domači trener Aleksander Polak pa je v igro poslal tudi ostale igralce s klopi.

Gledalce so med minutami odmora in med obema polčasoma zabavale plesalke ŠKD Frklje.

Sviš Ivančna Gorica : Trimo Trebnje 24:19 (13:9)

Sviš Ivančna Gorica: Struna, Vencelj, Škorc, Tekavec, Knez 5, Zafran 3 (1), Fink 2, Grojzdek, Hrovat 1, Stopar 6, Pirnat, Kutnar, Krabonja 2, Željko 1, Bučar 1, Košir 3.

Trimo Trebnje: Brana, Hasić, Urbič, Cvetko, Seferović 2, Dobovičnik 1, Hasić, Mat. Kotar 3, Mar. Kotar 4, Udovič 3, Sašek 3 (2), Majzelj, Redek 1, Bojanirić 1, Grbić, Grandovec 1, Cirar.

R. N.

Galerija