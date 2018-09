Za mlade športnike zbrali skoraj 2.500 evrov

9.9.2018 | 09:30

Pred začetkom teka na 6 kilometrov

Obiskovalci so se lahko preizkusili tudi v lokostrelstvu.

Start teka na 700 metrov.

Mirna - Skupina mirnskih prostovoljcev pod okriljem Društva za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna je že šestič organizirala dobrodelni tek po tukajšnji trim stezi Trimmigo, dogodek pa so spremljale tudi številne druge aktivnosti. Za mlade mirnske športnike so na včerajšnji prireditvi zbrali skoraj 2.500 evrov.

Denar bodo namenili za sofinanciranje vadnine mladim mirnskih badmintonistom, lokostrelcem, judoistom, smučarskim skakalcem in nogometašem. Na začetku trim steze Mirna–Gorenja vas, ki se je je že zelo dobro prijelo ime Trimmigo, se je zbralo več kot 300 prijavljenih udeležencev. Pripravili so teke za predšolske otroke ter za mlajše in starejše osnovnošolce, pa tudi tek za odrasle na šest kilometrov.

Vodja organizacijske ekipe Elvira Žagar je z letošnjo izvedbo prireditve zelo zadovoljna. »Za razliko od lanskega leta smo bili letos res pripravljeni na dež in se nas je tudi vreme usmililo, tako da nam je bilo naklonjeno vse – od vremena do udeležbe. Iz leta v leto smo presrečni, ker se čedalje več ljudi udeležuje tega. Osveščamo ljudi, da šport ne sme poznati socialnih razlik.«

V ospredju mirnske prireditve, ki jo prostovoljci snujejo več mesecev, ni tekmovalnost, temveč dobrodelnost. A vseeno nekateri tek vzamejo zelo resno. Tako je Miha Povšič (AK Sevnica) za minuto izboljšal svoj tri leta star rekord, ki sedaj znaša 20 minut in 31 sekund. Drugo in tretje mesto sta zasedla domačina, Andrej Prijatelj in Boštjan Kolenc. Med tekačicami na 6 km je bila najhitrejša Melani Knez, druga je bila Natalija Glogovšek, tretja pa Sara Starin, so sporočili prireditelji.

Med predšolskimi otroci, ki so tekli na 200 metrov, sta bila najhitrejša Zala Nemec in Matija Jevnikar, s 700 m dolgo progo okoli ribnika so se spopadli otroci do 10. leta starosti, najhitreje sta jo pretekla Taja Tratar in Jakob Jurak. Starejši osnovnošolci so tekli na 1.400 metrov, najhitrejša sta bila Eva Erazem in Peter Glavan. Nekateri osnovnošolci so se odločili za tek na 6 km, najhitrejša med njimi sta bila Kristina Kastelic in Toni Hlebec.

Obiskovalci so se lahko preizkusili tudi v lokostrelstvu, predstavili so se mirnski judoisti, nogometaši in člani Smučarskega društva Zabrdje, prišli so tudi badmintonisti, za ogrevanje pa je poskrbela Veronika iz Top Gym Trebnje. Za zaključek druženja so smeh na obraze narisale preizkušnje poligona trojk, kjer je šel prehodni pokal v roke ekipe z imenom Nova vas, so prireditelji še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N., foto: Elvira Žagar, Klemen Ločičnik, A. Prijatelj

Galerija