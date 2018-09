Pogorel zabojnik za papir; trčil v znak ob avtocesti

9.9.2018 | 07:40

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Minulo noč ob 2.47 so gasilci PGD Ivančna Gorica posredovali na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici, kjer sta gorela zabojnika za ločeno zbiranje odpadkov. Zabojnik za papir je pogorel, za steklo pa je ožgan

Včeraj zjutraj je na avtocesti Novo mesto-Ljubljana, pred izvozom Mirna Peč v smeri Ljubljane, osebno vozilo trčilo v obcestni znak, zapeljalo na brežino in nazaj na cestišče. Gasilci GRC Novo mesto so mesto nesreče naletno in požarno zavarovali, odklopili akumulator, počistili cestišče, pomagali vlečni službi ter policistom. Na kraju je bil dežurni delavec Darsa. Poškodovanih ni bilo.

Ob enih popoldne sta na parkirišču pri Splošni bolnišnici Novo mesto gasilca GRC Novo mesto z vpojnim sredstvom posula oljni madež, velikosti okoli deset kvadratnih metrov, ter ga očistila.

J. A.