Prižgali kopo velikanko in ustanovili slovensko društvo oglarjev

9.9.2018 | 08:20

Kopa velikanka na Miklavžu bo gorela dva tedna.

Miklavž - Včeraj je na Miklavžu potekalo vseslovensko srečanje oglarjev, ki so uresničili dolgoletno željo - ustanovili so svoje društvo. Predsednik oglarjev Slovenije je postal dosedanji predsednik Kluba oglarjev Slovenije Jože Prah iz brežiške območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

Jože Prah

»Namen oglarskega društva je poleg ohranjanja tradicije ter naravne in kulturne dediščine, da se oglarji bolj povežemo med sabo, da bomo lahko bolje tržili naše oglje, ter da bomo bolje nastopali v zgodbah turizma, kjer vidimo velik izziv. Oglarjenje pripomore tudi h kulturni identiteti kraja, kot nam je že uspelo, npr. v Oglarski deželi Dole pri Litiji in drugje,« je povedal Jože Prah, zadovoljen, da je pod Gorjance prišlo okrog 40 oglarjev iz enajstih krajev Slovenije.

Na občnem zboru so se v društvo že vključili prvi člani, niso pa dobrodošli le oglarji, ampak tudi simpatizerji. Ena glavnih nalog društva bo registrirati in zaščititi blagovno znamko Slovensko oglje, ki je pridelano iz tradicionalnih kop in je zelo kvalitetno, za razliko od mnogega oglja iz uvoza, ki ga je na našem trgu še veliko.

Projekt oglarjenja v Sloveniji so znova začeli leta 1999 in po letu 2009, ko so ustanovili svoj klub, so se oglarji začeli srečevati po vsej Sloveniji. Prvič je to bilo leta 2010, letos na Miklavžu pa osmič.

V Sloveniji sta dva oglarska društva, dve oglarski tematski poti ter mnogo oglarskih sekcij različnih društev. Po besedah Praha trenutno oglari nekaj manj kot sto oglarjev, med njimi tudi mladi, marsikje po šolah delujejo oglarski krožki, na dveh mestih, v Dolah pri Litiji ter pod sv. Mohorju pod Selcih pa oglarjenje ni le neka turistična zgodba, ampak tudi dopolnilna dejavnost na kmetiji.

15. kopa na Miklavžu je velikanka

Prižig kope

Vsako leto na več kot dvajsetih mestih v Sloveniji gori kopa, med njimi je tradicionalna tudi na Miklavžu. Pridni člani Društva Gorjanske košenice, ki ga vodi Janez Bratkovič, so znova poskrbeli za prižig kope, že 15. po vrsti, ki pa je tudi največja doslej. Zanjo so pripravili kar 120 kubičnih metrov lesa, do katerega so prišli s čiščenjem okrog 1,5 hektara obsežnega območja gorjanskih košenic, da se ne zaraščajo.

Tradicionano je kopo prižgala ženska in sicer Darja Gazvoda, članica Društva oglarjev Slovenije. Zdaj bodo naši oglarji okrog dva tedna noč in dan pridno bdeli ob kopi in pazili, da se bo oglje pravilno skuhalo. Kot pravijo, bodo veseli vsakega obiska posameznikov in skupin, popeljali vas bodo tudi po učni poti, skratka obiskovalci so dobrodošli.

Joe Prah, Darja Gazvoda, Janez Bratkovič in Gorjanski spev pred kopo

Na včerajšnji prireditvi so o pomenu oglarjenja ter ohranjanja lepe narave in dediščine poleg Jožeta Praha in Janeza Bratkoviča spregovorili vodja novomeške enote Zavoda za gozdove Anton Turk, koordinator projekta Life to Grasslands Matej Simič iz Zavoda RS za varstvo narave, zbrane je nagovoril tudi šentjernejski župan Radko Luzar.

Jože Prah predaja sliko Janezu Bratkoviču.

Vojko Velikonja, oglar iz Idrijskega loga, kjer je potekalo zadnje srečanje slovenskih oglarjev, je Bratkoviču predal oglarski kipec, ta pa ga bo naslednje leto odnesel oglarjem v Logarsko dolino, saj bo tam zadnjo julijsko soboto potekalo tradicionalno srečanje oglarjev.

Jože Prah je Janezu Bratkoviču v zahvalo podaril sliko kope, umetniško delo Društva likovnih umetnikov Ribnice. Prireditev je popestrilo petje vokalne skupine Gorjanski spev, sicer pa so se obiskovalci lahko okrepčali z golažem in rujno kapljico, igrala je harmonika, mnogi so lepo sončno popoldne izkoristili za sprehod po Gorjanskih košenicah. Ni pa jih bilo malo, ki so za domačo peko na žaru nabavili tudi kvalitetno Miklavževo oglje.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija