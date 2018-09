Končno dočakali tudi fizioterapijo

9.9.2018 | 11:00

Janez Zupančič in Petra Kirm Breznik

Ivančna Gorica - Doslej sta storitve fizioterapije v ivanški občini izvajala le dva koncesionarja, od 1. julija pa ta program izvaja tudi Zdravstveni dom Ivančna Gorica. V minulih dneh je bila slovesna otvoritev začasnih prostorov v Srednji šoli Josipa Jurčiča, so sporočili iz omejene občine.

Fizioterapijo bodo v srednješolski učilnici izvajali dokler ne bodo dokončno uredili prostorov v prizidku zdravstvenega doma (nad lekarno v Ivančni Goric), kamor se bo preselil otroški dispanzer, fizioterapija pa bo delovala v njegovih sedanjih prostorih.

Direktor zdravstvenega doma Janez Zupančič je ob otvoritvi povedal, da gre za veliko pridobitev, saj so na program fizioterapije čakali več let. Prostor v srednji šoli je opremljen s sodobnimi napravami in pripomočki.

S fizioterapevtko Petro Kirm Breznik so po njegovih besedah dobili strokovno sodelavko z bogatimi izkušnjami na vseh področjih klasične in tudi sodobne fizioterapije.

Kot je povedala fizioterapevtka izvajajo vse tehnike in metode, ki so opredeljene v osnovnih fizioterapevtskih postopkih, od elektroterapije, ultrazvočne in laserske terapije, do pasivnega razgibavanja kolena. Prav tako gredo na delovni nalog vse aktivne vaje, ne samo individualne, tudi skupinske.

Zbrane je nagovoril tudi podžupan Tomaž Smole, ki je vesel vsake nove pridobitve, ki je namenjena bolj kakovostnemu življenju občanov.

»Veselim se tudi, da že v zelo kratkem času dobimo Center za krepitev zdravja s sodobno infrastrukturo, kjer se bodo vse te zdravstvene dejavnosti še bolj razvile in nudile še bolj kakovostne storitve našim ljudem«, je še dodal Smole.

Svečano otvoritev so s kratkim kulturnim programom popestrili otroci Vrtca Ivančna Gorica in Nejc Bavdek na harmoniki in kitari. Po kulturnem programu je sledil slavnostni prerez traku in ogled prostora fizioterapije s prijetnim druženjem in pogostitvijo, v sporočilu za javnost še piše Gašper Stopar.

J. A., foto: G. Stopar

Galerija