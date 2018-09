FOTO: Dudek slavil v Krškem, Ivačič brez točke

9.9.2018 | 10:00

Patryk Dudek (z rdečo čelado) je v finalu lahko izbral notranjo štartno pozicijo in jo v prvem ovinku pretopil v vodstvo, ki ga ni izpustil do konca.

Matic Ivačič (levo) je na svoji prvi dirki med elito ostal brez osvojene točke.

Na krškem stadionu se je zbralo okoli 6.000 gledalcev.

Krško - Poljak Patryk Dudek je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v Krškem, osme letošnje preizkušnje najvišje ravni v speedwayu. Na dirki za VN Slovenije je bil drugi Avstralec Jason Doyle, tretji pa Američan Greg Hancock. Edini slovenski predstavnik Matic Ivačič iz AMD Krško je brez osvojene točke končal na 16. mestu.

Za Ivačiča, ki je v Krškem nastopil s posebnim povabilom prirediteljev iz domačega AMD Krško, je bila to sploh prva dirka na najvišji ravni. »Želel sem dokazati, da zmorem, žal mi ni uspelo s točkami, sem pa zato vesel, da nisem preveč oddaljen od najboljših. Z več izkušnjami, pravimi dirkami in tudi materialom verjamem, da mi lahko uspe še precej več. Želim si več dirkati v profesionalnih ligah in to bo zagotovo še dodatna odskočna deska zame in za mojo kariero,« je po dirki povedal Ivačič, ki letos dirka v drugi poljski ligi.

Na trdi in zahtevni stezi v Krškem so odločali predvsem starti. Padcev in prekinitev je bilo malo, tudi prehitevanj ne veliko, tako da so v večini odločali dobri starti. Po rednem delu je imel največ točk Doyle, ki je v neposrednem obračunu premagal tudi Hancocka, potem pa se je kot drugi iz svojega polfinala uvrstil v veliki finale. Podobno zanesljiv je bil Dudek, ki je dobro stopnjeval nastope; po rednem delu je imel deset točk, potem pa najprej dobil svoj polfinale, pozneje pa še veliki finale. V tem ni imel pravega tekmeca, v boju za drugo mesto pa je Doyle ugnal Hancocka.

"Rad imam to stezo in vzdušje v Krškem. Bilo pa je zelo težko, steza je bila zahtevna in upam, da ta zmaga ne bo zadnja. To je tudi spodbuda za sezono, morda se še povzpnem med prve tri tudi na koncu," je po zmagi razmišljal Dudek.

"Vesel sem, ker mi je šlo v tej sezoni po sistemu gor in dol. Zdaj se je poplačalo garanje zadnjega časa, hvala vsem v moji ekipi. Steza je bila zelo zahtevna in za uspeh je bilo treba imeti dobre starte," pa je bil vesel tudi Doyle.

* Izidi:

1. Patryk Dudek (Pol) 16

2. Jason Doyle (Avs) 17

3. Greg Hancock (ZDA) 15

4. Fredrik Lindgren (Šve) 13

5. Bartosz Zmarzlik (Pol) 12

6. Maciej Janowski (Pol) 10

7. Chris Holder (Avs) 10

8. Martin Vaculik (Slk) 9

...

16. Matic Ivačič (Slo) 0

- SP skupno (8):

1. Tai Woffinden (VBr) 108

2. Bartosz Zmarzlik (Pol) 99

3. Maciej Janowski (Pol) 89

4. Fredrik Lindgren (Šve) 89

5. Patryk Dudek (Pol) 84

6. Greg Hancock (ZDA) 81

7. Artjom Laguta (Rus) 73

8. Jason Doyle (Avs) 70

9. Emil Sajfutdinov (Rus) 70

10. Matej Žagar (Slo) 61

...

Besedilo in fotografije: B. B.

Galerija