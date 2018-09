Tek Veronike Deseniške: Letos prvič ni v dolenjskem pokalu

9.9.2018 | 14:20

V teku na krajše proge so se pomerili tudi najmlajši tekači.

Najhitrejši na 5 km je bil Alen Janežič.

V teku na 10 km je zmago slavil Stanislav Kralj iz Novega mesta.

Kočevje - Danes je v Kočevju potekal 23. Tek Veronike Deseniške, speljan po kočevskih gozdovih in mestu Kočevje. Za razliko do lani, ko je bil start teka na mestni ploščadi v Kočevju, sta bila letos zaradi gradbenih del v mestu, predvsem pri Vrtcu Kočevje, start in cilj teka na stadionu v Gaju, pomembna novost pa je bila tudi, da tek, ki je bil dolga leta edini polmaraton v pokalnem tekmovanju Dolenjske, letos ni bil vključen v dolenjski pokal .

»Nič ni bilo narobe. Hoteli smo le, da določimo svoje datume, ki bi nam bolj odgovarjali,« je o dejstvu, da tek Veronike Deseniške letos ni vključen v pokalno tekmovanje Dolenjske povedal Feliks Papež, predsednik Atletskega in maraton kluba Kočevje, ki je v sodelovanju z Javnim zavodom za Šport Kočevje tek organiziral. Zato je bila verjetno, kot je dejal, udeležba na današnjem letu nekoliko manjša, kakor vsa leta do sedaj, del razloga za to pa je tudi, kot je dodal, da so se dokaj pozno odločili, da bodo tek sploh izpeljali.

Tekmovanja se je udeležilo 25 odraslih rekreativnih tekačev iz različnih slovenskih klubov, ter 21 otrok, ki so se v vmesnem času med startom in ciljem odraslih pomerili v tek na 300, 500 in 1000 metrov. Odrasli so sicer lahko izbirali med tekom na 5 in 10 kilometrov.

Pet kilometrsko progo od stadiona preko Marofa do Podgorske ulice in nazaj je prvi pretekel domačin Alen Janežič v nekaj več kot 22 minutah, na 10-kilometrski progi, na kateri so tekmovalci tekli do brunarice v Dolgi vasi, pa je z rezultatom 38:40 zmago slavil Stanislav Kralj iz športnega kluba Matick iz Novega mesta.

Besedilo in fotografije: M. L.-S.

Galerija