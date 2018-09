Motoristka umrla na kraju nesreče

9.9.2018 | 20:00

Ilustrativna fotografija (Foto: A. Matič; arhiv DL)

Popoldne ob 17.46 je na začetku vasi Smuka v občini Kočevje motoristka z motorjem zapeljala s ceste, se pri tem hudo poškodovala in na kraju nesreče umrla. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje motornih tekočin in nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje, na svoji spletni strani poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Dodano ob 20.45

"Policijska uprava Ljubljana je bila danes ob 17.45 obveščena o prometni nesreči pri naselju Smuka, v kateri je umrla 21-letna voznica motornega kolesa. Po do sedaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda kraja prometne nesreče so policisti ugotovili, da je vozila iz smeri naselja Smuka proti Lopati. V levem blagem ovinku je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila oblast nad motornim kolesom in zapeljala desno z vozišča. Pri tem se je tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla. O vseh ugotovitvah prometne nesreče bo obveščeno pristojno tožilstvo," je za Dolenjski list pojasnila Nataša Pučko, predstavnica za odnose z javnostmi

Policijske uprave Ljubljana.

Oljni madež

Ob 8.49 so na cesti Trebnje-Repče na območju občine Trebnje opazili oljni madež. Madež na površini okoli 20 kvadratnih metrov so posuli in očistili dežurni delavci Komunale Trebnje.

