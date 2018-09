Novomeščani in Ribničani so se razšli z neodločenim rezultatom

9.9.2018 | 20:20

Krka - Riko Ribnica 27:27 (11:14)

Novo mesto - Rokometaši Krke in Rika Ribnice so se v tekmi 1. kroga lige NLB razšli z neodločenim izidom 27:27 (11:14). Rokometaši Krke so svojo prvo tekmo v novi sezoni že odigrali pred današnjim obračunom, na superpokalni tekmi so presenetili igralce Celja Pivovarne Laško, nocoj pa so pred domačimi gledalci na uvodni tekmi državnega prvenstva osvojili točko proti Riko Ribnici, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Ribničani so tekmo začeli z vodstvom 3:0, Novomeščani pa so jim odgovorili s štirim zaporednimi goli. S podobno mero, le da s tremi goli po vrsti, so jim vrnili gosti, nato pa se je tekma nekoliko umirila. Riko Ribnica je vodila z dvema ali tremi goli in držala vajeti igre v svojih rokah.

V 32. minuti je pobegnila na +4 (15:11), a se krkaši niso predali. V 40. minuti so zaostanek prepolovili, dve minuti kasneje pa izenačili na 18:18. Gosti so štiri minute kasneje spet vodili z dvema goloma prednosti (21:19), v 48. minuti je bilo spet izenačeno.

Riko Ribnica je zadnjih desetih minutah spet povedla s tremi goli prednosti, Krka pa je našla odgovor in izid v 55. minuti izenačila na 24:24. Po 26:26 v 59. minuti je prvi minuto odmora vzel gostujoči trener Siniša Markota, po njej so njegovi varovanci prek Tilna Strmljana povedli, takoj pa je "time out" klical domači strateg Mirko Skoko. Ta je njegovi ekipi koristil, saj je David Didovič postavil končnih 27:27.

Krka bo čez teden dni gostovala v Velenju pri Gorenju, Riko Ribnico dan prej čaka domača tekma z Dobovo.

* Dvorana Marof , sodnika: Dejan in Igor Ivančič (oba Gorišnica).

* Krka: Pavlin, L. Rašo 7 (3), Bevec, Didovič 5, Okleščen 4, Pršina 5, Tomić, Irman 2, Jakše 2, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Kukman 2, Windischer, Florjančič.

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 6 (3), Horvat 2, Vujačić 1, Glavan, Žagar 2, Knavs 5 (2), Pahulje, Lešek 4, B. Nosan 2, Pucelj 2, Tomšič 1, M. Nosan, Setnikar 2, Gornik.

* Sedemmetrovke: Krka 3 (3), Riko Ribnica 5 (5).

* Izključitve: Krka 10, Riko Ribnica 2 minuti.

* Rdeč karton: /.

J. A., foto: MRK Krka

